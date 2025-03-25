群益預估2025年指數20000~25000點 台股反覆調整找機會

群益金融集團3月25日舉辦2025年第2季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢，並由群益投信講師講解ETF投資新契機。美國川普政府對全球關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮衝擊台股，第2季台股有機會利空鈍化出現反彈，操作建議包括：軍工、原物料、AI應用、機器人、航運與高股息。群益預估2025年全年台股指數為20,000~25,000點。

展望第2季，市場有四大重點：

1. 關稅戰焦點：4月2日是否為D-DAY？以及『對等關稅』威力，川普態度堅決但執行面反覆未定。

2.美台財報周自4月15日艾司摩爾ASML、4月17日台積電（2330）啟動，焦點是消費者信心驟降衝擊以及通膨預期心理，部分利空已提前反映在股價上。

3. AI成長動能趨緩與中國競爭增強，AI股面臨調整表現空間有限，美中貿易戰、關稅戰、半導體戰熱度增溫，特別是美國將緊縮中國取得晶片。

4. 川普衰退(Trumpcession)是一盤大棋？ 還是穿鑿附會？ 3月FOMC會議利率點狀圖顯示今年預估降息2次，但官員對降息看法分歧擴大，19位官員僅9位預估降息2次，未來實際變數仍多，而鮑爾承認通膨預期上升很大一部分來自關稅。

整體而言，權值股相對題材股弱勢，資金移轉個股表現差異大，注意『川普-普丁會』、『川習會』等利多訊息變化，第2季台股有機會利空鈍化出現反彈，操作建議包括：軍工、原物料、AI應用、機器人、航運與高股息。

●電子產業投資焦點

『DeepSeek』與『關稅戰』為2025年以來影響全球經濟前景與科技業投資最大變數，而中國大陸的『補貼』政策則為終端需求的回穩提供了暫時支撐。

2022年生成式AI的崛起，運用在AI的伺服器晶片成為HPC帶領最先進製程需求急遽成長的驅動力，以AI晶片和HBM需求增加最明顯，除了高階半導體製程，包括AI系統業者及需求殷切的散熱、滑軌、機櫃等業者也隨之受惠。然而DeepSeek的出現，效率的解決方案為算力的龐大投資帶來烏雲，但也由於算力效率提升，為AI科技走入生活的邊緣AI應用帶來新的希望。

在此發展下，針對特定模型應用，以高性價比發展的AI ASIC相對於追求極致算力的GPU AI晶片，顯露更多新的發展機會。至於關稅戰則引導全球科技業投資地域的變遷，川普追求美國製造力度持續加大，未來幾年，比較利益法則已不是廠商決定投資的唯一圭臬，因地緣政治導引的投資趨勢將持續發展，相關廠務設備業者也將因應大客戶投資的區域，逐水草而居。

中國大陸續受川普關稅打壓，除了在外貿市場持續分散以降低美國政策影響外，對內則想方設法透過終端補貼以擴大內需。大陸市場，消費性電子、IT產品市場受惠補貼政策，需求逐步回溫。摺疊式產品仍為現階段業者持續推出的利基產品，所需用的軸承組件仍為利基市場的成長標的。而除AI發展帶動相關主被動元件需求外，隨著消費電子與IT產品需求止跌回溫，對於相關元件需求也逐步加溫，有利於被動元件產業復甦。

邊緣AI也同時帶動邊緣運算及AI Agent(AI代理)商機的產生，過去幾年全球的AI發展大部分專注於如LLM等大型雲端運算，但耗費大量成本、網路頻寬與速度資源及有安全性與隱私疑慮的大型雲端運算發展到一定程度時，就需要邊緣運算及AI Agent來繼續AI應用的實現，將進步的推理能力加入，可以讓邊緣AI出現新的可能性，加速AI Agent的進程，小語言模型與邊緣運算會是台灣產業能把握的機會，預期台灣的工業電腦、有軟體開發能力的系統整合資訊服務、及機器人供應鏈都是受惠的相關族群。

●傳統產業投資焦點

俄烏戰爭和以哈戰爭紛擾許久，目前接近戰事尾聲，產業將進入新的拐點，第2季5傳產投資展望：

(1)原物料族群：俄烏戰爭將至尾聲，下半年原物料需求回溫，散裝及鋼鐵產業兼具基本面及題材面，重點股包括裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612），中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、允強（2034）等。

(2)水資源：台灣不缺水但需要治水，永續是水資源的重要政策，政府已制定多項永續指標，包含自來水供水普及率、汙水處理率以及海水淡化廠等多項目標，政府將持續投入預算以達成目標，重點股包括國統（8936）、雲豹能源（6869）等。

(3)航太軍工：台灣拉高國防預算至GDP的3.0%。驅使2026年後台灣的國防預算重點從過往的戰鬥機，轉向成無人機、潛艦、通訊產品。重點股包括長榮航太（2645）、豐達科（3004）、晟田（4541）、jpp-KY（5284）、駐龍（4572）、漢翔（2634）等。

(4)半導體特化：隨著半導體產業持續朝向先進製程發展，特用化學品的需求持續增長，半導體關鍵製程材料為寡占市場，台積電積極推動供應鏈在地化，且台積電全球擴廠時，台廠有望跟隨受惠，重點股包括新應材（4749）、上品（4770）等。