想買台股先忍忍！核彈級利空還未爆發 法人曝轉折點時間

台股花了10天還在年線附近掙扎，且日成交量能降至3,000億元以下，到底台股還要盤多久？還會再探底？何時可以進場？法人直言，4月2日對等關稅這個核彈級利空還未爆發，想買股先忍一下，法人強調， 待利空出盡後， 4月利多出現再進場不遲。

台股25日開高走低，早盤以22,269.37點開出，再度挑戰年線， 可惜仍是功敗垂成，年線得而復失並未順利站上，終場收在22,273.19點，上漲166.55點，漲幅0.75%；統計台股自跌破年線以來，已經10個交易日了， 還只能在年線附近掙扎，且成交量能也下滑。

統一投顧董事長黎方國直言，台股橫盤的表現估計還會持續2到3周， 大盤指數約在22,300點上下300點震盪， 也就是約落在22,000至22,600點盤整，預估轉折點將落在台積電（2330）第1季法說會召開時，屆時將可望呈現利空出盡後的反轉強勢。

黎方國表示，4月的利空有兩個， 最顯而易見、最壞的利空就是將在4月2日宣布的對等關稅， 凡是跟美國有生意往來的國家都會遭到課稅，且可能引來報復關稅，互相報復的利空將是股市的大利空；以台股來說，清明連假效應，也造成買盤觀望縮手。

黎方國強調，等到對等關稅這個核彈級利空爆發之後， 隨之而來的是4月間將有七大利多題材等著發酵。首先，4月進入美國季報的公布期， 預估第1季的表現會非常好，將有優於預期的表現；其次則是台積電的法說會將登場， 除了今年第1季的表現好之外，第2季的展望也將很好。

另外，黎方國說， 從統計上來說，過去10年美國S&P 500指數的漲跌表現中， 4月上漲有8次、5月上漲有9次、6月上漲也是8次，S&P 500在第2季上漲居多；還有就是美國總統在任期第一年時，第1季是下跌，但第2季則是上漲。

黎方國指出，從資金面來說，Fed在4月縮表的幅度縮小，流動性增加，意味的是小幅度的變相降息；目前普遍預6月將會降息，相關市場反應在5月就會出現。

黎方國說， 還有地緣政治的風險也將下降，由於5月9日是俄羅斯的衛國戰爭紀念日，俄羅期希望可以在這個時間達成停火協議；由於川普是希望在4月20日是復活節時達成協議，可以看出在這個時間點， 有機會達成停火協議。

另外，黎方國還點出其他的利多，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計5月間來台參加電腦展；還有川普生日是6月14日，習近平生日為6月15日，兩人可以說是同一天生日， 市場也傳出的川習會的可能。

黎方國認為，在最壞的利空之後，台股有望轉為攻勢， 加上利多題材的助攻，屆時才是進場的好時點，想要買股可以再忍一下，先等台積電法說會定調再進場。