三大法人買超102億元 外資連2天回補台積電

傳出美國總統川普政府的對等關稅態度軟化，可能排除晶片等特定行業關稅，激勵台股今天上漲166.55點，終場收在22273.19點，成交值新台幣2503.46億元。根據證交所統計，三大法人今天同步站在買方，合計買超102.09億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超64.09億元，投信和自營商今天分別加碼34.77億元和3.23億元。

個股方面，外資今天買超第1名為大成鋼1萬3838張，其次是期街口布蘭特正2 9549張，回補台積電9265張。

外資賣超前3名為友達3萬735張、長榮航2萬732張、永豐金9507張，包括緯創、英業達和廣達等AI伺服器代工大廠今天皆入列外資賣超榜，分列第6至第8名。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，台股今天反彈走揚，主要是市場傳言美國總統川普的對等關稅範圍可能不像原本大家想像那麼大，不過他認為，現在每天都有不同傳言，首先觀察重點為4月2日關稅的實際課徵情況。

蔡明翰認為，由於台股技術面已遭到嚴重破壞，必須等待川普關稅言論的影響慢慢減低，利空逐漸鈍化，他觀察今天台股反彈，量能並沒有明顯擴增，顯示籌碼持續沉澱中，不用很大力氣就可以拉動指數，是好現象。