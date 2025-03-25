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連結國際市場 證交所主辦2025 AOSEF年會

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所主辦AOSEF 2025年年會-交易所代表合影 證交所／提供
證交所主辦AOSEF 2025年年會-交易所代表合影 證交所／提供

暌違近20載，臺灣證券交易所於3月25日隆重主辦亞洲及大洋洲證券交易所聯合會（AOSEF）2025年年會，來自亞洲17家主要交易所的代表全員與會，其中12家親自來台出席盛會，針對資本市場的未來發展進行深度交流。

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良致詞時表示，在數位金融、永續發展及跨境資本流動快速演變的背景下，亞太地區需積極合作，持續吸引全球資金。台灣資本市場近10年穩健成長，企業在全球供應鏈重組下展現韌性，目前正積極推動「亞洲資產管理中心」計畫，擴大市場規模並提升國際競爭力，包括推出多元投資商品、推動新興產業上市、加強ESG揭露及精進法制，期望實現「二年有感、四年有變、六年有成」之目標，使台灣成為亞洲資本與財富管理的重要樞紐。

證交所董事長林修銘於開幕致詞時熱烈歡迎來自各國的代表，強調AOSEF作為亞洲交易所的重要交流平台，長期致力於促進區域合作，儘管近年全球市場面臨地緣政治、通膨及永續轉型等挑戰，亞洲市場仍憑藉卓越的成長與創新動能，成為全球資本市場的重要推手。特別是台灣在AI熱潮與ETF產品快速發展帶動下，資本市場表現亮眼，市值與成交量均創新高受到矚目，成為在場分享重要話題。

同時，本次年會安排AI智慧科技產業及ETF商品專家資策會所長洪春暉及投信投顧公會理事長劉宗聖，以AI及ETF為主題進行精彩專題演講，分享台灣在全球AI產業鏈之優勢與成長機會。

本次年會不僅強化AOSEF會員間的深度交流，亦展現台灣資本市場的發展實力與未來潛力。證交所未來將持續推動區域交易所合作，共同為亞洲資本市場注入創新動能，攜手邁向永續成長的新里程。

AI ETF 資本市場

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