高盛解析零組件產業：AI 伺服器機架出貨疲弱、調降六台廠目標價

高盛證券在最新出具的「台灣零組件產業」報告中，指出AI伺服器機架於2025、2026年出貨展望疲弱，主因AI伺服器客戶需求低於預期、機架生產受供應瓶頸影響。台廠中，總共下調六家公司目標價，但仍維持台達電（2308）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）等「買進」評等。

根據高盛研究團隊預期，AI伺服器、特別是GPU AI伺服器等，近期出貨展望進一步下滑，已將2025、2026年全球AI伺服器機架出貨量預測分別下調35%和10%。

高盛認為，AI伺服器機架出貨量低於預期，主要有兩大因素，包括：AI伺服器客戶（如：雲端服務供應商等）需求未如預期、AI伺服器機架在生產與組裝階段面臨供應限制或瓶頸。

在台灣零組件供應商方面，共下調六家台廠目標價，包括台達電、台光電、台燿、金像電、嘉澤（3533）、聯茂（6213），且2025-2026年獲利預測降幅介於1-9%。其中，目標價平均下調12.5%，也將所有與台廠AI伺服器相關的零組件供應商的本益比下修1至2倍，反映短期內AI伺服器出貨量所面臨的挑戰。

不過，高盛仍維持「買進」評級的個股共四檔，包括：台達電目標價從580元下調至550元，預期仍有40%的上行空間；台光電目標價由865元下調至760元，潛在漲幅30%；台燿目標價從330元降至290元，上行空間達65%；金像電目標價從400元下修至345元，潛在漲幅為57%。

此外，高盛維持對嘉澤的「中立」評級，目標價由1,740元下調至1,500元，預期下行空間約4.5%；聯茂則維持「賣出」評級，目標價由65元降至58元，預期下行空間約21%。

個股方面，高盛指出，台達電2026年AI伺服器電源收入占比預估調降至12%，其中台達電的PSU訂單，可能將在2025下半年至2026上半年面臨高庫存風險；雖調降台光電2025年的獲利估算，幅度低於1%，由於包括ASIC AI伺服器和800G交換機專案等，後市仍有望受惠其他更好的產品組合。