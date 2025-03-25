台股上漲166點 三大法人買超102億元

台股25日挑戰站上年線，但仍得而復失，收在22,273.19點，上漲166.55點，漲幅0.75%，成交量2,499億元，三大法人買超102.09億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超64.09億元，投信買超34.77億元，自營商買超（合計）3.23億元，其中自營商（自行買賣）買超1.3億元，自營商（避險）買超1.92億元。

台積電（2330）收990元，漲幅1.85%，聯發科（2454）收1,525元，漲幅3%，創下波段新高；鴻海（2317）收165元，上漲逾1%。

資服股漲勢擴大，除了原先領漲的華經（2468）、驊宏資（6148）、訊達（6140）續飆漲停外，邁達特（6112）、虎門科技（6791）、力新（5202）也都亮燈漲停。24日漲勢強勁的軍工族群今日僅晟田（4541）、保勝光學（6517）漲停，亞航（2630）、雷虎（8033）小漲，其餘多數則下跌。