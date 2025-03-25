投資最重要的是不賠錢！全職交易行家「5原則」：小賠才會大賺

投資大師華倫．巴菲特曾說：「投資最重要的事，就是不要賠錢。」每一分投資的資金，都是辛苦所得。

在進入投資市場前，應謹記以下幾點：

1、深入了解投資產品特性。 2、掌握市場趨勢及其影響因素。 3、合理分散投資組合以降低風險。 4、制定並靈活調整個人交易策略。 5、嚴格執行風險管理，追求更高報酬。

透過遵循這些原則，投資人不僅能夠有效降低損失風險，還能在控制風險的基礎上追求更高的投資回報。

當然投資不可能每次都穩賺。會有「大賺」、「小賺」、「大 賠」、「小賠」的機率。

小哥常提醒投資朋友：一定不要跟「大賠」 做朋友，那會是很慘痛的經驗。

要願意跟「小賠」當朋友，適時停損、記取投資失敗的經驗並調整策略，就會慢慢的與「小賺」更熟悉，還有機會交上「大賺」好朋友。

每個在股市中賺錢的投資者，都是透過交易操作和檢討反思，在過程中摸索，慢慢累積投資經驗；保持開放和靈活的心態，不斷調整和完善自己的投資策略；懂得在追求收益的同時，也審慎控制風險，通過不斷摸索和驗證，從中找出最適合自己的投資賺錢方法，讓自己可以「大賺小賠」：在市場中穩健增長，將損失控制在最小範圍內。

小哥分享投資5大原則，讓投資朋友透過「認真鑽研，資金配置，策略導向，嚴守紀律，風險管控」的原則要求，來達到「大賺小賠」的目標。

1、認真鑽研：別拿把小刀上戰場

在進行任何投資之前，都應充分了解投資商品及市場變化因素。

舉凡投資任何金融商品，例如：股票、權證或期貨、選擇權等，都一定要先了解其特性以及買賣規則及風險要素。

很多投資朋友總是操之過急，還不熟悉產品，就大舉資金進場，這都容易賠錢收場。 過去小哥曾經在投入權證市場前，沒完全搞清楚，就把資金投進去，結果吃了「歸零膏」。

後來痛定思痛，認真下功夫、專心研究後，熟悉權證特性，找出操作的重要眉角，才逐步漸入佳境。

這是投入資金才學來的寶貴經驗，是很重要的一課。

所以小哥常提醒投資朋友，別拿把小刀上戰場，一定要花時間學習和研究，了解影響投資標的的相關要素，對投資產品熟悉後，操作就有信心，才能穩紮穩打、求得勝算。

2、資金配置：將5成資金投資固定收益，不借錢投資

投資要有的認知：通常高報酬的投資商品，風險也相對高。

這是很重要的觀念，投資絕不能抱著想要一夕致富的心態，想All in賺大錢，就把所有資金投入到高報酬金融商品裡，這樣做不僅會讓自己心理壓力大，也很容易賠大錢。

所以提醒投資朋友們，不要把所有資金都放進同一個籃子裡。要做好配置，將投資資金分成幾等分，依商品特性及自已投資屬性來配置。

最好是將5成資金，投入固定收益，因為投資市場每天起起落落，有時大賺，有時也會大賠，要有能夠讓你安穩入眠的投資，也能讓安穩的收益來平衡虧損的部位。

過去小哥曾經在4天內，就賠了2,400萬元，當時因為持有部位太大，又剛好遇到台股指數重挫，即使每天砍都砍不完，隔天開盤又要大虧損，那時候的我，晚上都睡不太著。

後來就學會將資金分散在一些固定收益的商品，現在每個月都有穩定的被動收入，每個晚上也都能睡好覺了。分享這個經驗是要告訴投資朋友資金配置的重要。

另外也要記得不要借錢來投資，避免陷入負債的困境，凡事量力而為，任何投資都要管控在可以承擔的壓力內，不影響生活才可以。

3、策略導向：自己做功課研究籌碼，制定投資策略進出場

投資最忌諱聽信他人之言，依新聞風向來買股票，這是把資金任意交給他人，可能造成極大損失，也累積不了投資經驗。

真正的投資智慧來自於獨立思考和實踐。

投資交易時，我們要有自己的思考邏輯，要花時間做功課，認真研究籌碼，了解相關市場資訊，評估分析後再制定自己的投資策略來進出場交易。

投資市場總是不斷變化，也要靈活應變，依據最新狀況來調整策略。

投資是持續學習、不斷成長的過程。從每次交易過後進行回顧檢討，賺錢就可以驗證自己的策略方法是可行的；賠錢時就檢討原因，適時修正方向，從中吸取經驗，不斷完善自己的研究方法和策略制定過程。

累積寶貴的投資經驗，也能幫助自己在市場波動時， 篤定方向，保持理性、冷靜面對。

4、嚴守紀律：避開執念，別讓貪婪、恐懼影響行動方向

投資市場總是充滿了誘惑，貪婪和恐懼是投資者最大的敵人。

千萬不要看著股票驚驚漲，就貪婪地想投入更多，也不要看著股價直直落，就害怕恐懼想離場，有這樣的心態，很有可能買在高點，賣在低點。投資的賺賠，常常決定在一念之間，投資千萬不能有貪念和執念，嚴守紀律，戰勝心魔，才有機會賺大錢。

必須遵循事先制定的投資策略，有明確的進出場理由。很多上過我的課的投資朋友，都知道我曾經放空一檔很強勢的多頭股票儒鴻（1476），只因為覺得「股票漲多了一定會跌」，因此賠了不少錢。

避開執念，不猜頭不摸底，因為十猜九錯，反而徒增自己的損失。

不管是做多或做空，一定要持有進場的理由，而不是「我覺得它會漲（跌）」，就急著進場。

尤其做空一定要找到足夠多的理由，例如籌碼很差、股價位階很高的地方有明顯轉弱，才能考慮進場。

5、風險管控：分批進場，賺錢才加碼，賠錢就減碼收手，學會停損

風險管控，是投資很重要的一環。要分散風險，可以分批進場， 賺錢才加碼，而在賠錢時就減碼收手，學會停損。

很多投資朋友在賠錢時，都想要加碼攤平，結果越攤越「貧」；小賺一點時就想獲利了結，常常是大賠小贏。

小哥用玩21點的經驗來說，如果贏了錢，才會慢慢加碼；只要連輸兩次，就重新用底注去玩。

這樣的玩法，有一個好處：運氣好的時候，可以贏很多；運氣背的時候，也不會輸太多。

這招在投資市場上也通用，記得順勢而為，學會停損，賺錢才加碼，賠錢就減碼，賺多賠少才是長期獲利的關鍵。

投資市場瞬息萬變，遵循「認真鑽研，資金配置，策略導向，嚴守紀律，風險管控」這5大原則，可以大幅提高實現大賺小賠的目標。

認真鑽研、持續學習是成功投資的基礎，深入了解市場動態和投資標的，根據投資目標和風險承受能力，靈活調整資金分散投資，制定投資策略幫助自己在複雜的市場環境中保持方向感，讓投資更加客觀理性，減少情緒化操作帶來的損失。

嚴格遵守既定的投資策略和原則，才能避免衝動交易和追高殺低。有效地進行風險管控，設好停損點，並養成回顧檢討投資成效的好習慣。

「大賺小賠」的投資目標雖然充滿挑戰，但透過不斷學習和實踐，養成良好的投資習慣，嚴格執行投資紀律，就能夠在投資市場中游刃有餘，實現獲利。

（本文摘自金尉出版《權證小哥短線終極戰法：4大策略 ✖ 6種工具 ✖ 68個實戰案例，手把手教你賺》，作者：權證小哥）