鴻海今年遭外資大賣 法人卻認為股價委屈 直呼買點到了

鴻海（2317）今年來遭外資大賣， 統計至24日為止， 合計賣超高達51萬5,152張，壓抑股價表現，近期更是屢探前低；不過， 法人直言， 鴻海股價不漲， 並不是基本面不好， 而是股性不好所造成，看好鴻海具有三大成長動能， 未來股價有機會，法人認為， 目前本益比不高， 股價相對是委屈了，現在是一個好買點。

鴻海今年以鑽石級贊助商身分參與輝達在美國聖荷西舉行的 GTC 2025，發布一系列AI軟硬體成果，內容涵蓋與輝達（NVIDIA） 共同開發的次世代GB300 NVL72平台、人形機器人以及數位孿生技術實例，同時分享鴻海在三大智慧平台的最新AI運用，展現在AI領域的領導地位與未來發展方向。

鴻海是輝達（NVIDIA） GTC 大會點名的合作夥伴，但從GTC 登場到結束，鴻海股價卻是不為所動，不僅未受到激勵，甚至是屢探前低，市值也遭聯發科（2454）超車， 退居第三大市值公司。

鴻海去年稅後純益1,527.05億元，年增7%，創歷史新高，每股純益（EPS）11.01元；去年AI伺服器營收成長150%，整體伺服器成長78%， 今年將是AI人工智慧年，第1季AI伺服器不論是季對季，或是年對年，都將倍數成長，出貨量逐季上升；預估今年AI伺服器營收將破兆元，占整體伺服器營收比重達50%，整體AI伺服器市占率將達40%以上。

鴻海2月營收5,514億元，歷年同期新高，今年累計前2月營收1.09兆元，年增24.63%，為歷年同期新高；展望第1季，鴻海表示，目前2025年第1季能見度大約與市場預期相當，預期第1季季節性表現將優於過去五年平均水準，若相較於去年同期，則將強勁成長；展望今年全年將強勁成長。

鴻海基本面表現不差，還有輝達的加持，但股價卻不漲反跌， 外資今年來合計賣超鴻海51萬5,152張，3月來僅1個交易日買超，其餘都是賣超，3月來合計遭外資賣超19萬7,510張；到底鴻海會不會再下跌？可不可以買？就有法人為鴻海股價抱屈。

統一投顧董事長黎方國表示，對鴻海看法樂觀，鴻海最近4年每股都賺超過1個股本，且連續4年股利都超過5元，本益比不高下， 股價顯得委屈，此外， 鴻海還具有三個成長動能，股價漲不， 不是因為基本面不好， 主要市場覺得鴻海股性不好， 但是，一旦股價發動時， 股性也會隨著改變。

黎方國強調，鴻海是輝達GB200、GB300的最大受惠者 ，且董事長劉揚偉曾透露， 今年來自AI伺服器的營收將會超過蘋果的營收，另外，還有來自電動車代工及機器人代工的成長動能， 再加上原本蘋果手機的營收，其實， 鴻海是可以買進的，目前股價落在160~165元是一個好買點。