台股上漲166點收22,273點 台積電上揚18元收990元

台股25日開高走低，早盤以22,269.37點開出，終場收22,273.19點，上漲166.55點，漲幅0.75%，成交量2,498.6億元。櫃買則收251.54點，上漲0.32點。台積電（2330）終場收990元，上漲18元。

盤面上以類股來看，以居家生活、半導體、資訊服務、其他電子、數位雲端等較為強勢，另外則以鋼鐵、玻陶、電器電纜、油電燃氣表現較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、環宇-KY（4991）、新盛力（4931）、信立（4303）、聯鈞（3450）、訊達（6140）、新日興（3376）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、高技（5439）、寶一（8222）等

而量大弱勢的則有，波若威（3163）、華星光（4979）、高鋒（4510）、富喬（1815）、千附精密（6829）、濱川（1569）、漢翔（2634）等。

統一投信表示，川普關稅政策釋出軟化態度，緩解市場焦慮情緒，後續明確關稅規定仍影響股市波動。台股持續在年線附近震盪，3月外資現貨調節逾3千億，且期貨淨空單居高不下，目前籌碼面尚未穩定，加上清明長假在即交易量降溫，然本周適逢季底作帳行情，中小型題材股有望良性輪動。

操作建議選股不選市，分批布局嚴控持股比例，布局以基本面佳的AI概念股、工業電腦、散裝及航空、不鏽鋼、軍工、高殖利率的營建股、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。