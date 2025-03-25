當沖10沖9輸？專家指「5大觀念」需要嚴守：投降只輸一半、虧損必減碼

投資交易，要能留在市場，除了抓住訣竅關鍵外，資金配置及風險控管是很重要的因素。

在開始當沖前就必須：

2、當沖交易時不宜投入生活必需的資金或借貸資金來交易，也不要將所有資金押注在同一標的上。

3、制定合適的資金配置管理策略。記得部位不要押太大，當部位的漲跌會影響心情、左右判斷力的時候，一定要記得，找機會減小你的部位。

4、要保有一定比例的備用金，以應對市場突如其來的變化。

5、建議進場時，先將資金分3批進場放空，空好後要嚴格設好停損點，掛好觸價單，避開大賠，避免漲停空單留倉。