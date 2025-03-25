當沖10沖9輸？專家指「5大觀念」需要嚴守：投降只輸一半、虧損必減碼
投資交易，要能留在市場，除了抓住訣竅關鍵外，資金配置及風險控管是很重要的因素。
在開始當沖前就必須：
1、充分了解當沖風險並做好心理準備，且充分評估自己的風險承受能力。
2、當沖交易時不宜投入生活必需的資金或借貸資金來交易，也不要將所有資金押注在同一標的上。
3、制定合適的資金配置管理策略。記得部位不要押太大，當部位的漲跌會影響心情、左右判斷力的時候，一定要記得，找機會減小你的部位。
4、要保有一定比例的備用金，以應對市場突如其來的變化。
我們在當沖進場時，建議的資金分配比例：
當沖第一筆大單出現，要追上去的順勢單，資金配比要分3筆，比例為3：2：1。
當沖的逆勢單，也就是買盤竭盡時殺下來，投入資金比例1：2：3（第一次買盤竭盡投入1）。
此外，配置好資金，還要設好停損機制。
停損機制有3種設定方式：
1、絕對金額停損：當金額虧損達到多少金額就停損，例如：虧損5千元就停損。
2、百分比停損：當股價跌幅達到預設的百分比時就停損，例如：下跌3%就停損。
3、觸價單停損：設定觸價單，只要價格到，就讓系統幫你自動停損。
小哥建議做當沖的投資朋友：
1、先想好每天可以輸的金額，達到最大損失金額時，就務必停損。
2、多單急拉，買盤竭盡，可以停利。
3、空單急拉，買盤竭盡，先不停損，等拉回量縮再停損。
4、拉回急殺，賣盤竭盡，務必減碼。
5、空單急殺，賣盤竭盡，可以停利。
6、多單急殺，賣盤竭盡，先不停損，等反彈無力再停損，若急拉買盤竭盡，務必減碼。
當沖一定要量力而為，千萬不要因為賭錯方向，失去了最寶貴的信用。
提醒投資朋友在當沖交易時，要嚴守以下紀律：
1、大單短進短出，小單贏到最後。投降輸一半，虧損一定得減碼。
2、不要有太大的執念，唯有仔細判讀籌碼，才有機會在當沖裡長期賺錢。
3、資券沖的投資人記得改現股當沖，交易稅減半。
4、極短線當沖時，強勢股多單盡量抱緊，強勢股空單有賺就跑，且建議只短空一次。
5、極短線當沖時，弱勢股多單有賺就跑，弱勢股空單要盡量抱緊。
（本文摘自金尉出版《權證小哥短線終極戰法：4大策略 ✖ 6種工具 ✖ 68個實戰案例，手把手教你賺》，作者：權證小哥）
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