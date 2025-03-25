當沖10沖9輸？專家指「5大觀念」需要嚴守：投降只輸一半、虧損必減碼

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聯合新聞網／ 權證小哥
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

投資交易，要能留在市場，除了抓住訣竅關鍵外，資金配置及風險控管是很重要的因素。

在開始當沖前就必須：

1、充分了解當沖風險並做好心理準備，且充分評估自己的風險承受能力。

2、當沖交易時不宜投入生活必需的資金或借貸資金來交易，也不要將所有資金押注在同一標的上。

3、制定合適的資金配置管理策略。記得部位不要押太大，當部位的漲跌會影響心情、左右判斷力的時候，一定要記得，找機會減小你的部位。

4、要保有一定比例的備用金，以應對市場突如其來的變化。

5、建議進場時，先將資金分3批進場放空，空好後要嚴格設好停損點，掛好觸價單，避開大賠，避免漲停空單留倉。

我們在當沖進場時，建議的資金分配比例：

當沖第一筆大單出現，要追上去的順勢單，資金配比要分3筆，比例為3：2：1。

當沖的逆勢單，也就是買盤竭盡時殺下來，投入資金比例1：2：3（第一次買盤竭盡投入1）。

此外，配置好資金，還要設好停損機制。

停損機制有3種設定方式：

1、絕對金額停損：當金額虧損達到多少金額就停損，例如：虧損5千元就停損。

2、百分比停損：當股價跌幅達到預設的百分比時就停損，例如：下跌3%就停損。

3、觸價單停損：設定觸價單，只要價格到，就讓系統幫你自動停損。

小哥建議做當沖的投資朋友：

1、先想好每天可以輸的金額，達到最大損失金額時，就務必停損。

2、多單急拉，買盤竭盡，可以停利

3、空單急拉，買盤竭盡，先不停損，等拉回量縮再停損。

4、拉回急殺，賣盤竭盡，務必減碼。

5、空單急殺，賣盤竭盡，可以停利。

6、多單急殺，賣盤竭盡，先不停損，等反彈無力再停損，若急拉買盤竭盡，務必減碼。

當沖一定要量力而為，千萬不要因為賭錯方向，失去了最寶貴的信用。

提醒投資朋友在當沖交易時，要嚴守以下紀律：

1、大單短進短出，小單贏到最後。投降輸一半，虧損一定得減碼。

2、不要有太大的執念，唯有仔細判讀籌碼，才有機會在當沖裡長期賺錢。

3、資券沖的投資人記得改現股當沖，交易稅減半。

4、極短線當沖時，強勢股多單盡量抱緊，強勢股空單有賺就跑，且建議只短空一次。

5、極短線當沖時，弱勢股多單有賺就跑，弱勢股空單要盡量抱緊。

（本文摘自金尉出版《權證小哥短線終極戰法：4大策略 ✖ 6種工具 ✖ 68個實戰案例，手把手教你賺》，作者：權證小哥）

停利 停損 放空 當沖 量縮

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