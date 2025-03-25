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土洋對作！外資3月大賣台積、聯發科 投信、自營商同買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股周一大漲，台股25日以22,269.37點開盤，上漲162.73點，指數開高後一度拉升至22,414.02點，上漲307.38點， 台股前兩大權值股領軍台股反彈，權王台積電（2330）大漲，貢獻大盤指數最多，其次則是聯發科（2454）；不過，統計3月以來的三大法人買賣超情況發現，台積電及聯發科同步遭外資賣超，但投信及自營商則是買超， 呈現土洋對作。

美股周一由科技股領軍美大漲，道瓊工業指數大漲597.97點，漲幅1.4%，收在42,583.32點；那斯達克綜合指數大漲404.54點，漲幅2.3%，收在18,188.59點；標普500指數大漲100.01點，漲幅1.8%，收於5,767.57點；費城半導體指數大漲3%。

台積電ADR周一大漲2.5%，收在181.16美元， 台積電早盤以989元開高，一度拉升至995元， 盤中漲幅逾1%，影響大盤指數約132點；聯發科以1,505元開出，一度拉升至1,540元，盤中漲幅逾3%， 影響大盤指數約26點；另外鴻海（2317）也是上漲，影響大盤指數約7點。

台積電及聯發科帶領大盤指數上攻， 不過， 統計至24日為止，3月來這兩家公司都出現土洋對作， 外資3月來賣超台積電達12萬3,078張，不過投信及自營商都是買超， 分別買超8.775張、1,795張， 合計三大法人賣超11萬2,508張。

聯發科也是土洋對作， 外資3月來賣超12,818張， 投信買超5,615張， 自營商買超110張， 三大法人合計賣超7,093張；另外，鴻海3月來遭外資賣超19萬7,509張，但投信則是買超5,110張。

台積電 聯發科

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