外資持續淨流出11.2億美元 越股周跌0.3%、多頭格局不變

美股上周止跌回升，終止周線連四黑頹勢，然而在關稅戰尚未平息前，盤勢恐續由空方主導。而在新興亞股方面，外資雖持續撤出，但賣壓稍有減輕，包含台股、印度與泰國股市，都出現跌深反彈走勢，不過，外資上周仍淨賣超台股11.2億美元，依然是新興亞股中最大提款機。韓股上周漲3%，今年以來漲幅逾10%，成為表現最好的新興亞股。

今年以來表現不錯的越股，近期漲幅暫歇，單周小跌0.3%，仍收在1,300大關之上，靜待新一波經濟振興政策出台。越股今年以來漲4.35%，表現在新興亞股中僅次於韓股。

中國信託投信表示，美國聯準會上周舉行FOMC，宣布利率不變，但於會後聲明中刪除就業與通膨風險大體平衡說法，改稱經濟前景不確定性增加，聯準會主席鮑爾雖稱長期通膨仍穩定，但也坦言川普的關稅政策對經濟造成一定程度影響。

這也成為全球股市的不確定因素，雖然川普上周表示，對多國廣泛徵收對等關稅的政策將具彈性，但美國財政部同時也列出所謂的「骯髒15國」，將會是對等關稅的主要實施對象，且台灣也名列其中，因此近期台股表現位於新興亞股中末段班。

觀察最近一周新興亞洲資金流向，外資3月以來淨流出133億美元，並持續賣超台股，上周淨流出11.2億美元，仍為新興亞股中最多，台股上周反彈1.1%，但表現在新興亞股中相對弱勢，今天台股開高走低，顯示年線關卡壓力重重，短線難脫區間弱勢盤整。

至於其他新興亞股表現則強弱互見，印度股市上周強彈4.2%，但今年以來仍跌1.58%，且外資今年以來賣超印度股市160.3億美元，為新興亞股中遭外資拋售最多的亞股。泰國股市周漲1.1%，但今年以來狂瀉15.25%，在新興亞股中表現最慘；印尼股市上周重挫4%，今年以來大跌11.61%，主因近期印尼企業受中國內捲與印尼盾持續貶值等壓力影響，產生負債危機所致。

中國信託投信說，上周GTC大會上，輝達執行長黃仁勳介紹下一代AI晶片Blackwell Ultra，以及超級晶片GB300和下一代AI加速器Rubin晶片，預估將為自身資料中心貢獻更多營收，包含矽光子、機器人與AI相關供應鏈長期展望仍看好，雖然目前關稅戰導致的不確定性因素仍存，但許多公司的估值已來到合理水準，台股下檔空間有限，投資人可聚焦基本面優秀且獲利穩健的題材股。

在越南股市方面，受國際資本市場情緒偏保守，以及短線獲利了結賣壓湧現等因素影響，近期漲勢暫歇，但持續站在1,300點上方。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南海關公布3月上半月貿易數據，出口年增回升至雙位數11.5%，年初至今年增9.1%。進口成長亦趨強勁，年初至今進口年增15.2%。貿易總額年增達12%，與政府目標接近。

此外，近期美越高層已就改善貿易平衡展開溝通，並已達成多項協議，協議總規模課可望達500億美元（涵蓋飛機採購、能源產品等），且今年便可開始生效，此舉有助降低美國對越南加徵關稅的壓力。考量越南在供應鏈重組中的戰略地位，以及2025年可望升級為新興市場的契機，長期發展潛力仍然可期，投資人可透過定期定額方式進場布局。