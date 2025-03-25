美國股票基金淨流入居冠 亞洲不含日本股票型基、金轉為淨流入

美國利率決策出爐，全球股市同步回升，隨著全球利率決策明朗化，市場信心逐漸回暖，近期股市資金流向顯現明顯反彈跡象。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年3月13日至今年3月19日止近一周，美國股票基金轉為淨流入340.8億美元，超越其他市場居冠，亞洲不含日本股票型基金轉為淨流入10.61億美元，已開發歐洲股票基金小幅增速淨流入，全球新興市場呈現小幅淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國參議院順利通過臨時性預算法案，避免政府運作停擺，支撐市場風險偏好度，加上德國推動積極財政支出，均為市場注入正面動能。

在歐洲部分，安聯投信表示，德國聯邦議會通過劃時代財政支出法案將注入大量資金用於基礎設施建設和國防支出，此法案代表德國從長期財政保守轉向積極支出。刺激德國經濟成長，並帶動相關產業發展；歐盟委員會主席馮德萊恩強調2030年前加強國防，歐盟成員國可能增加國防預算，並推動軍事技術和能源獨立，地緣政治緊張局勢持續影響經濟走勢。

展望後市，安聯投信表示，除了美國市場，歐洲和亞洲市場也出現明顯反彈。MSCI新興市場指數回升3.11%，表明在貿易戰風險暫緩及地緣政治局勢改善背景下，全球資金正趨向尋找新的成長機會。同時，中國政府近期發布提振消費方案，顯示出政策層面積極推動內需復甦決心，為市場帶來進一步支持。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國聯準會主席鮑爾在記者會上強調，雖然面臨關稅及通膨壓力，但這些因素僅屬短期影響，並不構成基本面衰退風險。與此同時，全球其他主要央行如英國央行及歐洲央行也選擇維持利率穩定，進一步支撐市場風險偏好。政策訊號明確傳達出貨幣政策將維持寬鬆，利率環境對成長領域構成利多。

莊凱倫表示，不確定性的擾動在川普開始推動關稅政策後重回投資人焦點，也是加大今年市場波動的主因，進一步觀察，不難發現許多對空喊話的情形，實質影響如聯準會主席鮑爾說言，具不確定性、難以評估且可能屬於短期影響，在基本面保持穩健背景下，相關波動提供了更具吸引力布局切入點。