台股多空拉鋸 富蘭克林華美投信：高息策略穩健配置

台股年線收而復失，顯示投資人對後市仍持觀望態度。富蘭克林華美投信表示，在全球經濟不確定性升高的環境下，台股短期內將維持震盪格局，高息投資策略價值凸顯。

富蘭克林華美投信表示，觀察台股近期走勢，雖然指數在22,000點附近尋求支撐，但市場信心尚未完全恢復；外資今年以來持續淨流出，已累計賣超逾5,600億元，反映國際投資人對新興市場的謹慎態度。

產業發展方面，NVIDIA於GTC大會發表新一代GB300晶片，預計2025下半年量產，並規劃2026至2027年推出新一代Rubin架構晶片，顯示AI運算需求持續擴大。同時，能源價格上漲壓力可能導致電價調整，進而影響企業獲利表現，特別是在全球供應鏈重組背景下，成本控制成為關鍵挑戰。

FT臺灣永續高息ETF（00961）基金經理人江明鴻表示，在市場波動加劇時期，高息投資策略的價值更加凸顯，股價越跌，股利率反而越高。

展望後市，富蘭克林華美投信預期，台股仍在區間震盪整理格局。建議投資人採取「核心衛星」配置策略，將投資組合中約20-30%配置於高息商品，作為核心持股；同時靈活配置AI、半導體等成長性產業作為衛星部位，在追求資本增值的同時，平衡整體風險。

江明鴻表示，現代高息投資已超越傳統思維，特別是具備ESG永續概念高息標的，更能兼顧收益與風險。在市場持續波動的2025年，高息投資不僅是聰明投資的工具，更是資產配置中的戰略性部位，為投資組合提供必要的韌性。