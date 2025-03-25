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及時雨還沒來 美鋼價連八漲 中鴻卻因淨值低於票面大跌

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

證券交易所24日表示，中鴻（2014）因每股淨值低於票面，自25日起暫停信用交易。中鴻25日股價盤中大跌逾5%，其餘鋼鐵股也齊跌，新鋼（2032）、大成鋼（2027）跌逾3%。不過美國鋼價因美國政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，今年以來已經連漲八次，台灣鋼鐵廠積極布局美國市場，中鋼（2002）、中鴻產銷營運績效第2季將比第1季突出。

證交所審核資本額100億元以上及金融保險業相關上市公司2024年年報，宣布中鴻因每股淨值低於票面，自25日起暫停信用交易。中鴻今以22.8元開低，一度下跌至21.75元，盤中跌幅逾5%，中鴻大跌也拖累其他鋼鐵股，大成鋼、新鋼跌逾3%，海光（2038）、佳大（2033）跌逾2%，中鋼也下跌逾1%；僅世紀鋼（9958）、東明-KY（5538）維持紅盤。

不過，近日鋼市陸續開漲盤，以美國大廠紐可鋼鐵為例，今年來累計每公噸跳漲175美元（約新台幣5,800元），漲幅逾20%。美國鋼價強勁復甦，讓燁輝（2023）、裕鐵、盛餘（2029）等台廠對美國鋼市布局更顯積極，對上游廠中鋼、中鴻的訂貨與提貨量都增加。

中鋼4月與第2季新價上漲鋼種為近期最多，中鴻跟進提高報價，中鴻總經理朱敏表示，中鴻最新盤價內外銷價格每公噸已經提高20美元左右，同時訂單量也前景看好，4月外銷已經全部接完，要開始接5月訂單，預期第2季將比第1季好。

上市公司鋼廠主管說，基礎建設需求增加是強勁支撐。例如，德國計劃擴增5,000億歐元基建投資，大陸持續推動粗鋼調控與產業重組，有機會進一步推升價格。

中鴻 美國 鋼鐵股

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