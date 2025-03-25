能率去年每股賺0.18元 擬超額配息0.2元、配股0.45元
能率（5392）公告113年每股盈餘0.18元，每股擬超額配息0.2元、配股0.45元，為連續4年單純配息後，再度以現金股息搭配股票股利派利。早盤股價開高為36.55元，彈升逾1.5%。
能率113年營業收入94.33億元，營業毛利15.11億元，營業利益2499萬元，稅前淨利2.73億元，本期淨利1.08億元，歸屬於母公司業主淨利2969萬元，基本每股盈餘0.18元。董事會決議，每股配息0.2元、配股0.45元。
另，訂定6月20日9時，在台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)，召開股東會。
能率近兩日遭外資連續調節，24日股價收低2.04%、報35.95元，退出10線、月線之外。
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