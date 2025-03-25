台股早盤漲逾200點 台積電開漲17元

台股25日開盤指數上漲162.73點，開盤指數為22,269.37點，早盤漲逾200點。台積電（2330）開盤價989元，上漲17元。

群益投顧表示，美國對等關稅即將上路，關稅相關議題成市場聚焦，整體關稅議題估難有翻轉式改變，但台灣晶片或可逃過一劫；對等關稅、美股波動持續交叉影響，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.個股融券回補壓力漸增─上市櫃公司5、6月股東會陸續登場，緊接著進入除權息行情，一些融券餘額偏高的強勢股，面臨融券遭軋空的壓力持續攀升。資安軟體相關的華經（2468）、訊達（6140）、驊宏資（6148）券單高檔近日股價飆漲，高技（5439）、濱川（1569）融券餘額高檔,亦波段相對強勢。

2.機器人概念工具機股─台灣工具機業者雖對2025年景氣看法分歧，但樂觀派預期最快第2季末、第3季初景氣就會好轉。1月上旬台灣工具機公會（TMBA）「2025工具機產業展望」有業者表示，台灣是美國工具機製造業重要供應鏈夥伴，工具機對美國國防和航太業相當重要，台灣有商機。

周一（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,583.32點，上漲597.97點、漲幅1.42%；S&P500指數上漲1.76%；那斯達克指數上漲2.27%；費半指數上漲2.99%。台積電ADR漲2.51%，收在181.16美元，較台北交易溢價23.1%。

科技股周一率美國股市大漲，輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）領漲，美國總統川普二度暗示，他可能在下周實施的對等關稅對多國實施寬減。超微（AMD）大漲7%，輝達（NVIDIA）漲3.2%，特斯拉（Tesla）股價大漲逾12%。

三大法人周一集中市場合計賣超119億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超114.7億元，投信買超30.5億元，自營商（自行買賣）賣超5.4億元，自營商（避險）賣超29.4億元。

永豐期貨說，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加265口至6,928口，其中，外資淨空單增加473口至36,061口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,277口至3,106口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在23,300點，月賣權最大OI落在19,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.86下降至0.78。VIX指數上升0.79至20.36。外資台指期買權淨金額-0.24億元 ; 賣權淨金額2.51億元。整體選擇權籌碼面偏空。