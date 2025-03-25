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全球股市第2季展望 瀚亞看好美歐印日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球股市第2季展望。(資料來源：瀚亞投信)
全球股市第2季展望。(資料來源：瀚亞投信)

2025年開年以來，美股落後其他主要市場。根據高盛報告顯示，今年以來不同國家與不同主題表現優異，先前漲多的美股相對弱勢，受到美國政策方向不明所致，建議投資人應適度分散資產因應。

瀚亞投信投資長林如惠表示，過去兩年受惠於強勁的消費力道，美國展現極高的韌性，但近期經濟數據表現不如市場預期，加上川普新政對市場帶來諸多不確定性，受投資人高度青睞的美股，已不再一枝獨秀，反觀歐股今年來漲幅領先其他主要市場，但長期來看仍落後許多。

瀚亞投信海外股票部協理林庭樟表示，美股受到關稅與DeepSeek等負面消息的襲擊下，今年表現落後其他市場，尤其DeepSeek的問世，使市場重塑算力需求結構，但其貢獻值仍值得關注，研判AI相關加速器的規模將持續強勁增長，靜待負面消息消化後，AI類股有望重回主流，並反攻向上。

全球PMI製造業指數1月開始向上，有利於以出口為主的歐洲市場，由於目前本益比仍低於歷史均值，落在14倍上下；美股回落後，歐股重新獲得資金青睞，也開始反應俄烏戰爭停戰後的可能性，將有利於降低歐洲風險溢酬，烏克蘭的戰後重建也可推動歐洲經濟成長。

日本最新一季企業經常性利潤率達財年2007年以來新高，企業營收優於市場分析，目標價有望再度上修；而日本薪資成長與通膨數據同步復甦，經濟回歸正軌，日股仍具投資價值。

川普關稅疑雲造成全球股市震盪劇烈。林庭樟說，對等關稅對印度所造成的影響相對有限，主要對市場信心面影響衝擊較大，由於關稅談判的不確定性太高，仍待市場消化；所幸印度股價已持續反應這些潛在利空，同時進入超跌區，印度成長故事仍未變，投資價值也開始浮現。

大陸股市三多三空。林庭樟說，多頭訊號包括：經濟刺激持續出台、中國房市銷售逐漸回穩、DeepSeek帶動AI投資應用與深化，逐漸為大陸科技股開創一條前所未見的道路。

不過，林庭樟說，仍須注意大陸股市的三大空頭訊號，包括：民間信心與科技以外的產業仍處於蕭條狀態、過度依賴AI單主線支撐經濟發展、美中科技發展競爭可能導致進一步摩擦升溫。

美股 關稅

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