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觀望川普關稅新招…台股窒息量 近半年最低量

聯合報／ 記者王奐敏林莉／台北報導

關稅戰陰霾揮之不去，台股昨天反彈只演半場，早盤最高一度漲一七一點達二萬二三八○點，可惜追價無力，權值股帶頭開高走低，大盤上下震盪二七四點，終場下跌一○二點收二萬二一○六點，成交量驟降至二五一○億元窒息量，為今年來新低，年線得而復失。

台股連日下挫，加上觀望美國總統川普是否在四月二日對等關稅實施前再出新招，市場出現惜售心態，導致昨天成交量急降至二五一○億元，不僅是今年新低，也是去年九月十八日以來、近半年的最低量。

台新投顧副總經理黃文清指出，美國對等關稅將實施，加上四月初清明連假，市場觀望性高，交易量下滑代表投資人對後勢不確定感增加，在不確定因素淡化前，市場交易會降溫。統一投顧董事長黎方國說，川普對等關稅的政策影響最大，目前投資人紛紛退場觀望，成交量低代表追價意願低，以及市場缺乏主流股帶動趨勢。

相對於去年台股日平均成交量四一二四億元，昨天的交易量大幅萎縮，市場也傳出可能和兩岸關係緊張有關，但黃、黎都認為目前主導台股走勢仍是川普的對等關稅如何實施。

法人分析，新低量往往會出現新低價，卻也意味台股在低檔出現後，隨時可能出現反彈行情，尤其現階段ＫＤ指標已出現低檔翻多跡象，若可搭配成交量擴大至三千五百億元以上，反彈在望。

台股昨開高，權王台積電早盤最高大漲十五元至九八七元，但最後一盤大單壓至平盤九七二元作收，鴻海、廣達、台達電等權值股也都拉回，由金融、航運、營建等高殖利率股出場撐盤。

兆豐投顧董事長李秀利說，大盤還算在年線附近整理，加上台積電股價守住年線，即便接下來台股殺低拉回測試，只要有爆出換手量，反而是可伺機切入的時機。因川普的對等關稅原則是避免傷到美國本身，對台股前景倒不用太過悲觀。

台股 川普 關稅

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