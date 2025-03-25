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航太軍工概念 含金量高

經濟日報／ 本報綜合報導

川普刺激全球保護主義抬頭，引發各國的軍備競賽，軍工產業隨之大噴發，也讓該領域成為資金避風港，業內預期，台灣航太軍工產業鏈含金量高將成大贏家，另包括無人機、飛彈、玻陶等相關供應鏈也將同步受惠。

美國開發第六代匿蹤戰機F-47，在獲得川普青睞下，波音成為最大贏家取得美國新世代戰機開發權，拉開航太產業的軍工序幕，將帶旺台灣航太暨國防產業鏈，相關供應鏈包括JPP-KY、IET-KY、漢翔（2634）、榮剛、精鋼、時碩、長榮航太、駐龍、寶一、晟田等，可望大啖未來十年、逾千億美元大商機。

對此，漢翔總經理馬萬鈞昨（24）日表示，美國強攻新世代戰機，波音取得開發權，帶動航太產業的軍工商機，只要有機會，漢翔絕對不會缺席，將把握參展或到美國參觀展覽的機會，爭取加入新世代戰機供應鏈的機會。

戰機 美國 航太

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