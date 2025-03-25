中小股三族群 資金轉進
集中市場加權指數昨（24）日下跌，成交量也急凍。儘管交投氛圍低迷，但資金自有出路，明顯轉進中小型股，以軍工、資訊服務，以及高現金殖利率股等三大族群最受惠。法人指出，相關個股只要題材仍在，後市續漲機會高。
兆豐投顧董事長李秀利指出，觀察台股昨日股價較強勁的族群，大多各擁題材，或是有高現金殖利率撐腰，主因不是權值股，不占權重，相對不受外資賣超影響。統計至昨日，外資今年來累計大賣5,780億元，權值股成為當然賣超標的，例如台積電基本面強勁，但因是第一大權值股，易被外資無情殺出。
李秀利分析，昨日盤面表現較強的個股大多為軍工、資服、部分矽光子等，較偏中小型股。軍工族群因近期地緣政治風險升溫，加上賴清德總統日前召開國安高層會議，首度定調中國為境外敵對勢力，並宣布將推動編列國防特別預算達GDP的3%，帶動近期航太、無人機相關個股表現亮眼。
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