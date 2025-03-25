台股窒息量 反彈只演半場…電子成交比重下滑到62%

關稅陰霾未散，台股昨（24）日反彈只演半場，早盤最高一度漲171點達22,380點，可惜追價無力，權值股帶頭開高走低，大盤上下震盪274點，終場下跌102點收22,106點，成交量驟降至2,510億元「窒息量」，為今年來新低，年線得而復失。

法人分析，新低量往往會出現新低價，卻也意味台股在低檔出現後，隨時可能出現反彈行情，尤其現階段KD指標已出現低檔翻多跡象，若可搭配成交量擴大至3,500億元以上，反彈在望。

台股連日下挫，加上觀望美國總統川普是否在4月2日對等關稅實施前再出新招，市場出現惜售心態，以致昨天成交量急降至2,510億元，不僅是今年新低，也是去年9月18日以來、近半年的最低量。

三大法人昨日進出較上周保守，合計賣超119億元，其中，外資賣超114.7億元，連二賣、累計賣超291.5億元，期貨淨空單亦增加473口至36,061口；投信買超30.5億元，連二買，累計買超57.1億元；自營商賣超34.8億元，連二賣，累計賣超67.6億元。八大公股行庫買超14億元，連二買，累計買超45.3億元；五大壽險買超27.5億元。

台股昨日開高，「權王」台積電（2330）早盤最高大漲15元達987元，但終場最後一盤大單壓至平盤972元作收，鴻海、廣達、台達電等權值股也都拉回，電子資金成交比重降低至62%，由金融、航運、營建等高殖利率股出場撐盤。16檔千金股跌多漲少，其中創意漲2.1%最強勢，穎崴跌5.1%最疲軟，檔數維持16千金。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光及台新投顧副總經理黃文清的看法，在對等關稅陰霾籠罩下，不確定性未解，昨天大盤反彈，沒人要追買，但往下也跌不到哪裡去。現在台股是籌碼面問題，而非基本面。

不過，李秀利表示，加權指數雖跌破年線，但仍處年線附近整理，加上台積電股價守住年線，即便接下來台股殺低拉回測試，只要有爆出換手量，反而是可以伺機切入的時機。因為川普的對等關稅原則是避免傷到美國本身，對台股前景不必太過悲觀。

黃文清認為，台股若要脫離底部，須出現帶量收中紅K棒，且成交量至少要在五日、十日均量之上。