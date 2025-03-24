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證交所：創新板公司營運及估值表現不俗 交投日漸活絡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所指出，20家創新板公司去年營收及獲利表現不俗，有機會成為資本市場新黑馬；成長潛力及創新性也反映於估值，至2月底整體股價淨值比約4.47倍，高於上市的2.46倍及上櫃的2.85倍。

在市場最關注的價量方面示，截至3月20日，以創新板上市公司為成分股編制的臺灣創新板指數上漲10.15%，相較於同期發行量加權股價指數跌2.86%、臺灣 50 指數跌5.13%及櫃買指數跌0.54%，表現更加突出；累計1月6日至3月20日，成交值已近去年全年60%，顯示市場交易活絡。

以營收來看，20家創新板公司2024年合計營收達249.60元，年增78.61%，明顯高於全體上市公司的13.29%，且20家均為正成長，展現強勁成長動能。

雖然外界一般認為創新板公司普遍處於虧損狀態，但2024年財報顯示，20家公司有13家獲利，占比達65%，不僅顛覆市場印象，更證明創新板公司不僅擁有成長潛力，也能建立穩健的獲利模式。

至2月底，全體創新板公司股價淨值比4.47倍，高於上市及上櫃表現，在已掛牌的產業類別中，生技醫療、半導體、綠能環保、電子零組件及汽車工業等產業的股價淨值比均高於上市櫃同產業，而數位雲端則更高於6倍。

創新板 淨值比

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