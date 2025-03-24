今年來外資對新興亞股全面賣超 印度及台灣承壓最重

川普關稅戰沒完沒了，今年以來，外資對主要新興亞股全部站在賣方，以對印度的160.3億美元最多，再來是台股的148.3億美元、南韓的38.7億美元。今年以來，新興亞股以南韓漲9.6%最優，其次是越南的5%，但泰國大跌15%最重，其次是印尼跌12.5%，台股則跌4%。

印度股市上周大漲4%，高居亞股第一。群益印度中小基金經理人向思穎分析，印度經濟仍保持在擴張水準，消費者物價指數（CPI）可望降至4%，預估央行將有降息空間，加上政府減稅措施有助於進一步刺激內需消費，都可望支撐印度股市。大盤料將有回穩契機，短線逢回不失為建立中長期部位的契機。產業方面，看好原物料與消費類股。

外資對台股本月來賣超金額超過96億美元，今年來賣超台股金額迅速突破100億美元。保德信市值動能50 （009803）經理人張芷菱表示，價量持續背離仍是本波反彈走勢的隱憂，接下來須關注指數能否站穩年線、以及成交量是否開始放大並完成技術面底部型態。操作部分，若再跌破年線或是來到區間下方支撐時，可適時留意進場機會。

安聯投信台股團隊指出，輝達（NVIDIA）GTC大會加持力道逐漸發酵，人工智慧（AI）相關、機器人、汽車自駕、無人機等主題仍受到部分資金的青睞。不過，類股輪動快，加上市場信心保守，3月整體大方向仍不脫盤整的大箱型格局。現階段只能等待川普政策利空鈍化，預期台股短線難脫弱勢格局。