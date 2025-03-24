外資法人：服飾與鞋類年輕品牌市占提高 兩檔台股受惠

花旗證券發布「台灣服飾與鞋類」產業報告指出，耐吉（Nike）要花更長的時間才能重回成長軌道，可能由較年輕的品牌搶占市占率。在台廠中，看好豐泰（9910）及來億-KY（6890），都維持「買進」評等，目標價分別為175元、515元。

花旗指出，耐吉21日公布財報，每股稅後純益（EPS）超出預期，主要是因為營收略高於預期（年減7%）加上營業費用控制得當。耐吉預估新一季的營收將年減約15%，低於花旗及法人共識預估值。耐吉預期正在進行的品牌轉型將持續到2026年會計年度，這將在短期內影響相關供應商的訂單成長動能，尤其是鞋類OEM廠豐泰。

花旗表示，基於豐泰2025年的預估EPS，仍給予24倍的本益比，與2015年來歷史平均值24倍（歷史區間值為12至39倍）一致，維持175元的目標價。豐泰的下檔風險包括市占率輸給競爭者、終端需求減弱、總體經濟趨緩、勞工成本上揚擠壓獲利等。

另一方面，耐吉要花更長的時間才能復甦，代表年輕品牌的成長動能更強。花旗指出，像是愛迪達及HOKA等品牌的主要供應商來億，就可望受惠於此趨勢。基於來億在2025年的預估EPS，並參考同業豐泰的歷史平均本益比，給予來億的本益比為25倍。

花旗指出，雖然來億上市時間仍短，但客戶基礎紮實，淨現金部位高，財務槓桿低，營收及獲利前景俱佳。至於下檔風險，則包括全球總經變弱造成消費疲軟、同業競爭加劇造成市占下滑、產能擴張造成效率減損、出貨波動影響供給等。

來億上市還不到一年，除了花旗之外，摩根士丹利證券（大摩）同樣持續關注，並給予595元的目標價及「優於大盤」評等。大摩預估，來億在2024年的EPS達16.5元，2025年則為22.45元。基於來億今年的預估獲利，大摩給予26.5倍的本益比，預估2024至2026年的年複合成長率達28.5%。