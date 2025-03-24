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傳對等關稅限縮…經濟可免衰退 美股道瓊漲近600點、那指勁揚2.27%

就市論勢／內需、散裝航運 優選

經濟日報／ 孫光政（新光臺灣高股息基金經理人）

盤勢分析

美國總統川普準備在4月2日宣布對等關稅，加劇美國與世界各國的緊張關係，同時，對等關稅可能引發他國報復行為，讓全球金融市場局勢持續受到衝擊。

以台灣來看，同樣身為對美貿易量大的前15%的貿易夥伴之一，市場擔心列入川普「骯髒15國」之列，導致近期台股持續受到關稅衝擊，盤勢陷入年線附近上下震盪。加權指數昨（24）日開高走低，下跌102點收在22,106點，跌幅0.4%，成交量約2,510億元。

由於川普2.0上路，政策不確定性仍大，使3月台股行情波動極大，之前強勢的機器人、光通訊概念股也都出現回檔修正，在缺少主流族群帶動下，許多資金目前進場信心不足，市場觀望成分高，造成個股漲勢延續性不足，弱勢整理的機會高，台股要走多頭行情，至少要等待4月初關稅政策的底定，信心才有機會回籠。

投資建議

在選股策略上，現階段建議採取保守策略為宜，主要會以防禦性的高股息、內需、重建題材的鋼鐵、散裝航運、運動類為布局重心，並持續觀察未來產業具成長前景的高股息標的，同時，操作這些質優高股息標的，個股不宜過度集中，作好相對分散布局，可以降低持股風險。

關稅 高股息

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