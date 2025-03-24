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台股交易量剩2451億 專家：4/2前市場將持續冷淡

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股近期持續在年線間震盪，今天成交量再下滑，激縮至2451億元。專家分析，主因受美國總統川普的對等關稅影響，至少在4月2日政策上路前都不會太樂觀。圖／AI生成
台股近期持續在年線間震盪，今天成交量再下滑，激縮至2451億元。專家分析，主因受美國總統川普的對等關稅影響，至少在4月2日政策上路前都不會太樂觀。圖／AI生成

台股近期持續在年線間震盪，今天成交量再下滑，緊縮至2451億元。專家分析，主因受美國總統川普的對等關稅影響，至少在4月2日政策上路前都不會太樂觀。

台股今天成交量能不到2500億元，相對於去年台股日平均成交金額約4124億元，幾乎腰斬。台新投顧副總經理黃文清指出，4月2日川普政府的對等關稅將實施，加上4月初國內清明連假，市場觀望性高，而交易量下滑，代表投資人對後勢的不確定感增加，在沒有明確釐清這些不確定因素之前，市場交易會降溫。

統一投顧董事長黎方國表示，川普對等關稅的政策影響最大，目前投資人紛紛退場觀望，且在4月2日前市場將維持低迷狀態。

黎方國說，成交量低代表追價意願低，而且現在市場上缺乏主流股票帶動趨勢。

針對今天台股交易大幅萎縮是否與兩岸關係緊張有關，兩人看法一致，認為沒有關聯，目前主導台股走勢仍是川普的對等關稅如何實施。

台股 川普

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