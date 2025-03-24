快訊

北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪反嗆：該驗「訊問」病人

期交所調整台股期貨等九種商品期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所於3月24日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、微型臺指期貨契約(TMF)、英國富時100期貨契約(F1F)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、小型元大台灣50ETF期貨契約(SRF)、臺指選擇權契約(TXO)及元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自3月25日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。

元大 臺灣期貨交易所 選擇權

延伸閱讀

台股寫下今年最低量、5日線又沒了 選股怎麼挑？

4月台股期指跌21點

租借場地標準不一…簡舒培控蔣萬安護航藍委 市府嗆：立場標準一致

經濟前景現雜音 安聯投信：台股維持大箱型格局

相關新聞

外資不買AI了？ 3月竟大買這檔科技銅板股逾27萬張

台股3月來下跌946.54點， 跌幅4.11%， 統計外資賣超3,614億元，截至24日，外資僅買超台股1天，其餘都是賣...

外資賣超114億元 記憶體及AI股竟成外資提款大戶

台股24日收在最低22,106.64點，下跌102.46點，三大法人僅投信買超， 外資則是賣超114.72億元，統計外資...

台股下跌102點 三大法人賣超121億元

台股24日開高走低，高低點相差達274.09點，收在最低22,106.64點，下跌102.46點，跌幅0.46%，成交量...

央行不加碼打炒房帶動營建股上漲 這檔飆最兇

台股24日開高走低，高低點相差達274.09點，收在最低22,106.64點，上漲的類股以傳產為主，其中營建股有部分個股...

台股寫下今年最低量、5日線又沒了 選股怎麼挑？

台股24日在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯鈞（3450）、台達電（2308）等電子權值大軍開高走低下，指數續跌...

證交所：創新板20家公司可望成為資本市場新黑馬

證交所今天表示，創新板成立以來，致力於扶植具創新性及發展潛力之優質企業，協助其透過資本市場加速成長。2024年上市公司財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。