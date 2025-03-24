外資不買AI了？ 3月竟大買這檔科技銅板股逾27萬張

台股3月來下跌946.54點， 跌幅4.11%， 統計外資賣超3,614億元，截至24日，外資僅買超台股1天，其餘都是賣超。統計發現， 外資3月來竟買超群創（3481）27萬4,465張， 高居買超個股冠軍，其次則是買超中鋼（2002）18萬5,892張，外資3月買超前十大個股中， 銅板股占8檔。

台股24日開高走低，早盤以22,348.38 點開出，一度拉升至22,380.73點，終場則是收在最低點，高低點相差274.09點，振幅1.23%，指數以22,106.64點收盤，跌幅0.46%，下跌102.46點。

統計3月來三大法人中僅投信買超754億元， 外資賣超3,614億元，自營商賣超1,145億元；外資3月從台股大提款，截至24日中僅1個交易日買超， 其餘則都是賣超。

從外資買賣超個股可以發現， 3月來外資買超前十名個股依序是群創、中鋼、新光金（2888）、大成鋼（2027）、陽明海運（2609）、凱基金、玉山金（2884）、華航（2610）、日勝生（2547）、大同（2371）等；外資3月來買超冠軍為群創， 其次是中鋼18萬5,892張，新光金12萬3,683張居第三。

外資買超前十大中， 僅大成鋼及陽明股價超過50元， 其餘都是銅板股， 外資分別買超大成鋼84,958張， 買超陽明80,094張。

統計外資3月賣超前十名個股依序是鴻海（2317）、永豐金（2890）、仁寶（2324）、台積電（2330）、長榮航（2618）、聯電（2303）、富邦金（2881）、中信金（2891）、友達（2409）、元大金（2885）等；賣超前十大中， 金融股占4檔，晶圓代工雙雄、鴻海也遭大賣。

外資賣超鴻海19萬7,509張， 居賣超個股冠軍，；其次是賣超永豐金14萬7,380張；賣超仁寶12萬5,154張居第三；台積電遭外資賣超12萬3,078張；賣超長榮航11萬9,340張；聯電則遭賣超10萬3,255張。