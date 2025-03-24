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太陽能產業發光發熱 法人點名這兩檔有望因此受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

浮動式太陽能（FPV）持續增長，法人表示，台廠中對於太陽能的應用，將逐步從地面與屋頂型，逐漸擴增在浮動式場域，包括在水庫、近岸與離岸應用，電力設備與浮台系統都將因此受惠，看好台廠包括華城（1519）、旭東環保（1343）等。

義大利海上再生能源協會（AERO）估計，未來五年義大利可安裝高達1GW 的FPV發電容量，足以為每年約50萬戶家庭供電。由於法規不完善使得義大利海上可再生技術的發展確實受到推遲，目前已加快義大利EEZ邊界的談判進程。未來在海上太陽能、港口、水產養殖和旅遊業之間的潛在協同作用，將FPV定位為藍色經濟的主要驅動力。

FPV市場在過去一年中呈現顯著增長，據統計2023年全球浮動太陽能電池板市場規模為32.7億美元，預計到2031 年將增長至230.4億美，年複合成長率達28%。受到歐洲政策支持和技術創新的推動，包括法國啟用了歐洲最大的浮動式太陽能發電廠，在人工湖上安裝了47,000個太陽能板。

法人指出，FPV系統的主要優勢包括土地利用效率、冷卻優勢、保護水質等。目前東南亞國家聯盟（ASEAN）包括印尼政府計劃到2030年浮動式太陽能達到26.65GW；馬來西亞最大的浮動式與地面光伏融合項目正式投入運營，總裝機容量100MW，其中包括35MW的浮動式光伏電站和65MW的地面電站；泰國東北部烏汶府的詩琳通大壩綜合浮體光伏項目。總體而言，東南亞各國正積極推動浮動式太陽能的發展。

太陽能電池 東南亞 義大利

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