外資賣超114億元 記憶體及AI股竟成外資提款大戶

台股24日收在最低22,106.64點，下跌102.46點，三大法人僅投信買超， 外資則是賣超114.72億元，統計外資賣超前十大個股主要為記憶體及AI股， 淪為外資取款大戶， 單日賣超華邦電（2344）18,687張最多；不過買超前十大中， 金融股則占3檔， 買超中信金（2891）最多。

台股開高走低，早盤以22,348.38 點開出，一度拉升至22,380.73點，終場則是收在最低點，高低點相差274.09點，振幅1.23%，指數以22,106.64點收盤，跌幅0.46%；三大法人賣超121.53億元，包括外資賣超114.72億元，投信買超28.08億元，自營商賣超（合計）34.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.43億元，自營商（避險）賣超29.45億元。

台積電（2330）以986元開高後一度拉升至987元，但終場卻以平盤972元作收；AI股賣壓沉重，股價普遍下跌，鴻海（2317）收163元，下跌2元，跌幅1.21%，創7個多月來新低；廣達（2382）失守250元，收在249.5元；緯穎（6669）開高走低跌破1,900元， 以1,895元收盤。

台光電（2383）少數較抗跌的AI股，以604元，漲幅1.51%；軍工股表現亮眼，寶一（8222）、安集（6477）、駐龍（4572）、龍德造船等衝上漲停；資訊服務股的華經（2468）也亮燈漲停；營建股漲勢相對較強，京城（2524）、日勝生（2547）漲幅都逾5%。

外資3月來僅買超台股1天， 合計已賣超3,614張，統計24日外資賣超前十大個股依序是華邦電、長榮航（2618）、鴻海、英業達（2356）、廣達、南亞科（2408）、仁寶（2324）、和大（1536）、旺宏（2337）、聯電（2303）；賣超前十名中以記憶體及AI股居多。

外資賣超鴻海14,982張，投信買超365張， 自營商賣超229張，三大法人賣超14,846張；聯電也遭外資賣超6,176張；不過， 台積電則是獲外資買超1,081張，投信也買超283張，自營商買超226張，三大法人買超1,590張。

統計外資買超前十大個股依序是中信金、新光金（2888）、大成鋼（2027）、廣宇（2328）、亞泥（1102）、群創（3481）、中信中國高股息（00882）、元大滬深300正2（00637L）、陽明（2609）、凱基金（2883）等；外資買超中信金21,746張， 買超新光金11,386張。