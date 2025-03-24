快訊

中市府人事調整！老將曾國鈞掌地政局 林鼎超接研考會

錯混漂白水？台南電鍍廠化學氣體外洩 10多人嗆傷、1無呼吸心跳

又是牠闖禍！高雄左營402戶停電6秒 台電：獼猴誤觸路燈變壓器

央行不加碼打炒房帶動營建股上漲 這檔飆最兇

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股24日開高走低，高低點相差達274.09點，收在最低22,106.64點，上漲的類股以傳產為主，其中營建股有部分個股漲勢強勁，京城（2524）、日勝生（2547）漲幅逾5%，聯上發（2537）、達麗（6177）漲幅逾4%。值得注意的是，日勝生自7日以來波段已大漲31%，為最飆營建股。

24日營建股普遍大漲，因央行決議房市管制按兵不動，不再加碼房市管制措施，營建指數也再度挑戰年線大關。今日部分營建股延續上周漲勢，京城、聯上發、達麗、鄉林（5531）、長虹（5534）等都上漲，不過論近期漲幅，日勝生大漲逾三成，漲幅居冠。

日勝生和其他營建股較為不同之處，在於日勝生具有水資源循環事業。日勝生21日表示100%持股的子公司日鼎投控計畫現增9.52億元，並將由日勝生全數認購。

日勝生指出，日鼎投控旗下日鼎水務，已接管桃園15萬戶污水回收與處理，貢獻桃園公共下水道接管率約6成以上；寶鼎再生水建置桃園北區再生水系統，2024年9月每日開始供應南亞塑膠（1303）8,000 CMD(M³/日)再生水，10月份每日再提供中油桃煉廠1萬 CMD再生水。

日勝生表示，日鼎水務正建置桃園北區第三期污水處理系統，計畫增加厭氧消化系統，並加速污泥能源轉化技術，預計三期回收處理系統每年碳排放量降低約6%。

國土署計劃再擴建至16座再生水廠，總供水量預計提升至每日62.81萬CMD。根據國土署統計，截至2024年底，台灣已建置6座再生水廠，包含寶鼎再生水建設的桃園桃北，以及台中水湳、台南永康、台南安平、高雄鳳山、高雄臨海，合計每日供水量達16.42萬CMD。

日勝生 營建股

延伸閱讀

綠議員促解游智彬顧問職 桃園市長張善政：不評論個人行為

游智彬爭議不斷 詹江村「不挺徒弟」籲辭桃園市政顧問

謝國城盃少棒／許昊帶著爸爸期許拚 再見安打助屏東勝

游智彬直播爭議 綠籲韓國瑜提調查報告

相關新聞

股東會紀念品要留意「零股」能不能領！台肥（1722）1股就送保養品禮盒

股東會紀念品大作戰-零股也能領的看這邊 股東會領紀念品的時刻又來啦！往年都會有人告訴你股東會紀念品領起來，可以省很多錢，甚至整年各種用品通通有。 不過呢，隨著零股投資的盛行提高，很多公司也開始宣布

台股下跌102點 三大法人賣超121億元

台股24日開高走低，高低點相差達274.09點，收在最低22,106.64點，下跌102.46點，跌幅0.46%，成交量...

央行不加碼打炒房帶動營建股上漲 這檔飆最兇

台股24日開高走低，高低點相差達274.09點，收在最低22,106.64點，上漲的類股以傳產為主，其中營建股有部分個股...

台股寫下今年最低量、5日線又沒了 選股怎麼挑？

台股24日在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯鈞（3450）、台達電（2308）等電子權值大軍開高走低下，指數續跌...

證交所：創新板20家公司可望成為資本市場新黑馬

證交所今天表示，創新板成立以來，致力於扶植具創新性及發展潛力之優質企業，協助其透過資本市場加速成長。2024年上市公司財...

外資3月來賣超鴻海逾18萬張 為何還給予買進評等？

鴻海（2317）是輝達（NVIDIA）GTC大會點名的合作夥伴，但從GTC登場到結束，鴻海股價卻是不為所動，不僅未受到激...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。