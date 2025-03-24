央行不加碼打炒房帶動營建股上漲 這檔飆最兇
台股24日開高走低，高低點相差達274.09點，收在最低22,106.64點，上漲的類股以傳產為主，其中營建股有部分個股漲勢強勁，京城（2524）、日勝生（2547）漲幅逾5%，聯上發（2537）、達麗（6177）漲幅逾4%。值得注意的是，日勝生自7日以來波段已大漲31%，為最飆營建股。
24日營建股普遍大漲，因央行決議房市管制按兵不動，不再加碼房市管制措施，營建指數也再度挑戰年線大關。今日部分營建股延續上周漲勢，京城、聯上發、達麗、鄉林（5531）、長虹（5534）等都上漲，不過論近期漲幅，日勝生大漲逾三成，漲幅居冠。
日勝生和其他營建股較為不同之處，在於日勝生具有水資源循環事業。日勝生21日表示100%持股的子公司日鼎投控計畫現增9.52億元，並將由日勝生全數認購。
日勝生指出，日鼎投控旗下日鼎水務，已接管桃園15萬戶污水回收與處理，貢獻桃園公共下水道接管率約6成以上；寶鼎再生水建置桃園北區再生水系統，2024年9月每日開始供應南亞塑膠（1303）8,000 CMD(M³/日)再生水，10月份每日再提供中油桃煉廠1萬 CMD再生水。
日勝生表示，日鼎水務正建置桃園北區第三期污水處理系統，計畫增加厭氧消化系統，並加速污泥能源轉化技術，預計三期回收處理系統每年碳排放量降低約6%。
國土署計劃再擴建至16座再生水廠，總供水量預計提升至每日62.81萬CMD。根據國土署統計，截至2024年底，台灣已建置6座再生水廠，包含寶鼎再生水建設的桃園桃北，以及台中水湳、台南永康、台南安平、高雄鳳山、高雄臨海，合計每日供水量達16.42萬CMD。
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