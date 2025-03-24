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台股寫下今年最低量、5日線又沒了 選股怎麼挑？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股24日在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯鈞（3450）、台達電（2308）等電子權值大軍開高走低下，指數續跌102.46點、收22,106.64點，再度退出5日線外；此外，隨著川普4月2日實施對等關稅愈來愈近，加上清明長假在即，市場觀望氣氛更趨濃厚，24日成交量更降至2,446.46億元，寫下今年來最低量。

台股上周多次挑戰年線告敗，且日均量周減18.2%、至3,043億元，若扣除上周五富時指數調整帶來的爆量，日均量更跌破3,000億元。

展望後市，台股面臨年線保衛戰，投資人心態轉為保守，有高現金殖利率護體、獲利成長、又大方派利的個股，可望吸引多頭目光。

本土投顧指出，上市櫃公司年報公布後，將陸續召開董事會、股東會，通常召開股東會前60天，再從該日推算前六個營業日，是最後融券回補日，有望出現軋空行情。可多關注現金殖利率逾4%、去年獲利成長，且高配息率個股卡位，如：去年每股賺進64.87元改寫史上次高、且高殖利率的長榮（2603），轉虧為盈且超額配息的群創（3481），殖利率超過6%的中再保（2851），大方派利的日電貿（3090）等。

股東會 高殖利率

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