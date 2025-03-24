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台股下跌102點 三大法人賣超121億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股24日開高走低，高低點相差達274.09點，收在最低22,106.64點，下跌102.46點，跌幅0.46%，成交量急縮至2,446億元，三大法人賣超121.53億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超114.72億元，投信買超28.08億元，自營商賣超（合計）34.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.43億元，自營商（避險）賣超29.45億元。

台積電（2330）收平盤972元。AI股賣壓沉重，股價普遍下跌，鴻海（2317）收163元，創7個多月來新低；廣達（2382）失守250元，收249.5元；緯穎（6669）也跌破1,900元，多檔線型出現M頭走勢。

少數較為抗跌的AI股為台光電（2383），今收604元，上漲逾1%。軍工股受到替代役擴大召集題材激勵，多達九檔衝上漲停，包括千附精密（6829）、寶一（8222）、安集（6477）、晟田（4541）、精剛（1584）、和成（1810）、駐龍（4572）、龍德造船（6753）、邑錡（7402）。營建股漲勢也相對較強，京城（2524）、日勝生（2547）都漲幅逾5%，聯上發（2537）、達麗（6177）漲幅逾4%。

三大法人 自營商

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