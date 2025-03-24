聽新聞
0:00 / 0:00
台股下跌102點 三大法人賣超121億元
台股24日開高走低，高低點相差達274.09點，收在最低22,106.64點，下跌102.46點，跌幅0.46%，成交量急縮至2,446億元，三大法人賣超121.53億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超114.72億元，投信買超28.08億元，自營商賣超（合計）34.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.43億元，自營商（避險）賣超29.45億元。
台積電（2330）收平盤972元。AI股賣壓沉重，股價普遍下跌，鴻海（2317）收163元，創7個多月來新低；廣達（2382）失守250元，收249.5元；緯穎（6669）也跌破1,900元，多檔線型出現M頭走勢。
少數較為抗跌的AI股為台光電（2383），今收604元，上漲逾1%。軍工股受到替代役擴大召集題材激勵，多達九檔衝上漲停，包括千附精密（6829）、寶一（8222）、安集（6477）、晟田（4541）、精剛（1584）、和成（1810）、駐龍（4572）、龍德造船（6753）、邑錡（7402）。營建股漲勢也相對較強，京城（2524）、日勝生（2547）都漲幅逾5%，聯上發（2537）、達麗（6177）漲幅逾4%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言