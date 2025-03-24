外資3月來賣超鴻海逾18萬張 為何還給予買進評等？

鴻海（2317）是輝達（NVIDIA）GTC大會點名的合作夥伴，但從GTC登場到結束，鴻海股價卻是不為所動，不僅未受到激勵，甚至是屢探前低，24日收在163元，下跌2元，跌幅1.21%，為去年8月8日以來、逾7個月的低點；市值更是降至2兆2,641億元，退居第三名。

鴻海今年以鑽石級贊助商身分參與輝達在美國聖荷西舉行的GTC 2025，發布一系列AI軟硬體成果，內容涵蓋與輝達共同開發的次世代GB300 NVL72平台、人形機器人以及數位孿生技術實例，同時分享鴻海在三大智慧平台的最新AI運用，展現在AI領域的領導地位與未來發展方向。

輝達執行長黃仁勳在今年GTC大會秀矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，且點出相關的合作夥伴，台廠點名台積電（2330）、鴻海集團、日月光（3711）旗下的矽品、波若威（3163）等。

美系外資近日發出報告，看好在新一代機櫃及AI伺服器進入量產下，鴻海的AI伺服器與網路業務將支撐今年第1季營運表現，給予買進評等，目標價236元；另一家美系外資也維持優於大盤評等，目標價232元。

本土投顧法人預估鴻海今年第1季營收將呈現季減、年增，季減主因消費智能進入淡季，且GB200出貨櫃數下修；法人認為，鴻海持續爭取新案，擴大AI伺服器整機接單，將是輝達新一代GB200 NVL 72伺服器整機櫃系統組裝訂單主供，預期今年GB200出貨量將逐季成長，將會顯著貢獻營收與獲利。

統計外資3月來賣超鴻海達18萬2,528張，近期股價表現不僅未受到輝達GTC大會的激勵，反而陷入探底的危機；24日開高走低，早盤以166.5元開出，一度拉升至167元，盤中翻黑，終場收在163元的低點，市值也下滑至第三名，次於台積電及聯發科（2454）。