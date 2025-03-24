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台股下跌102點收22,106點 台積電終場收平盤972元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收22106.64點，下跌102.46點，跌幅0.46%，成交量2446.5億元。中央社
台股終場收22106.64點，下跌102.46點，跌幅0.46%，成交量2446.5億元。中央社

台股24日開高走低，早盤以22348.38點開出，終場收22106.64點，下跌102.46點，跌幅0.46%，成交量2446.5億元。櫃買則收251.22點，下跌2.67點。台積電（2330）終場收平盤972元。

盤面上以類股來看，以電腦周邊、運動休閒、電機機械、電子零組件、汽車、資訊服務等較為弱勢，另外則以玻陶、居家生活、金融保險、營建、油電燃氣、食品、航運表現較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有鴻海（2317）、廣達（2382）、聯鈞（3450）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、新盛力（4931）、材料-KY（4763）、昇達科（3491）、凌群（2453）、南亞科（2408）、世芯-KY（3661）、聯亞（3081）、上銀（2049）、信立（4303）、貿聯-KY（3665）、啟碁（6285）、穎崴（6515）等

而量大強勢的則有，波若威（3163）、華星光（4979）、漢翔（2634）、富喬（1815）、台光電（2383）、濱川（1569）、雷虎（8033）、創意（3443）、中信金（2891）等。

統一投信表示，川普關稅政策提出「骯髒15國」台灣被列入榜，加上美國對等關稅即將於4/2執行，關稅對經濟的影響程度，不確定性仍未除。清明長假在即，市場追價意願不足，台股依舊維持在年線附近震盪。短線技術指標轉為正向，惟外資現貨再度轉為賣超、期貨空單加空，籌碼面尚未穩定。

因此操作上維持建議低接不追高，嚴控持股率，布局以基本面佳的AI概念股、工業電腦、散裝及航空、不鏽鋼、高殖利率的營建股、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。

台股 關稅

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