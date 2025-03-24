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漢光演習第二階段將啟動 無人機先高飛 這幾檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年漢光演習第二階段的電腦兵推預計4月進行。（聯合報系資料照）
今年漢光演習第二階段的電腦兵推預計4月進行。（聯合報系資料照）

今年漢光演習第二階段的電腦兵推預計4月進行，7月進行第三階段的實兵演練， 據指出，今年將會在漢光演習中展現無人機的能量；台股24日開高走低，無人機股則是表現強勢，安集（6477）、邑錡（7402）、晟田（4541）、千附精密（6829）衝上漲停，攸泰科技（6928）、漢翔（2634）、亞航（2630）、長榮航太（2645）等同步大漲。

今年漢光41號演習規劃分三階段進行，2月已舉行漢光演習「高階幹部圖上兵推」；4月「電腦輔助指揮所演習」預計在5日至18日，進行14天13夜（2週）的對抗推演；7月「實兵演練」規劃在9日至18日，採實兵、實地、實時及部份對抗操演方式，依防衛作戰階段實施10天9夜演練。

根據國防部送交立法院外交及國防委員會的書面報告，今年漢光41號演習以中共灰色地帶侵擾，及2027年共軍犯台可能行動為想定發展基礎；另外， 國防部長顧立雄曾透露，今年會在漢光演習驗證無人機，展現無人機的能量。

台股24日表現震盪，無人機個股表現相對搶眼， 安集開高後衝上漲停38.55元；晟田也亮燈漲停鎖死，排隊買單逾7,600張；邑錡開低走高， 翻紅衝上漲停107元鎖死，排隊買單逾2,500張；千附精密衝上漲停165元鎖死， 創下歷史新高，排隊買單超過3,300張；攸泰科技盤中漲幅逾7%；漢翔、亞航、長榮航太等同步大漲。

太陽能模組廠安集2018年開始投入金屬3D列印事業，更與翔大公司合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產，在無人機零組件與高價自行車零件開發都有斬獲，去年已接獲美國無人機業者小量訂單，多元布局下將挹注營收的表現。

關鍵零部件精密加工大廠千附精密受惠於國防航太營收貢獻提升，2月合併營收1.35億元，月減14.1%、年增29.3%，累計今年前兩月合併營收2.91億元、年增29.0%，為同期歷史次高 ；千附精密去年合併營收15.20億元，稅後純益3.35億元，每股純益5.66元，獲利為歷史次高。

千附精密各產品應用，在光電顯示器設備部分，OLED將成為顯示器後續主流產品，預估2025至2027年需求將大幅增加，看好2025年成長力道有望轉強；此外，疫情後航太產業需求復甦，也穩健貢獻營運表現。

縮時攝影機大廠邑錡在創新ODM業務上，除原有美國教育智慧裝置、軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續穩定出貨，內部也加速無人機載具與雙光相機研發，積極布建軍工產業，挹注未來營收新動能。

漢光演習 無人機

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