輝達、聯發科緊抱 AI與ASIC布局成亮點

聯發科（2454）與輝達（NVIDIA）合作持續深化，美系外資日前也將其列為大中華半導體族群首選個股，聯發科股價連5日挑戰1500元大關，24日能否順利站上待觀察。

輝達於GTC大會中，宣布將推出兩款AI超級電腦，市場預期合作夥伴聯發科將是大贏家，吸引押寶買盤在GTC大會前就進駐，拉抬聯發科上周股價大漲5.7%，周線由黑翻紅，為台股權值F4中表現最穩健出色者。聯發科在本次的GTC大會中，也首次宣布將在特用晶片（ASIC）服務中，和NVIDIA延伸合作，納入NVLink的IP技術。

美系外資在最新的個股報告中則指出，聯發科贏得Google、字節跳動大單，在AI特殊應用IC（ASIC）的訂單能見度愈來愈高，且能受惠於AI個人電腦（PC）題材及AI智慧機換機潮，因此將聯發科目標價由1,688元上調11.8%、至1,888元，並取代世芯-KY（3661），成為大中華半導體族群首選個股，維持「優於大盤」評級。

基本面上，聯發科113年每股賺66.92元，擬配發去年下半年度現金股利25元，加計上半年的29元股息，合計配發54元，配發率約80.2％。聯發科今年前2月合併營收973.16億元、年增17.2％，第一季營收估1,408億~1,518億元，季增2％~10％。

籌碼面上，聯發科上周獲三大法人買超2629張，包括外資買超2088張、投信買超550張，自營商則小賣9張；累計3月至21日止，三大法人賣超7653張，包括外資賣超1萬3617張、投信買超5812張、自營商買超152張。