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永豐金股利創下歷史新高 股價跳空大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

永豐金（2890）21日公布最新股利政策，宣布每股配發現金股利0.91元、股票股利0.34元，合計發放1.25元，超越前一年度發放1元，寫下歷史新高紀錄。以2024年稅後每股賺1.75元計算，盈餘分配率達71%，遠超過過去五年盈餘分配率六成左右水準。永豐金24日開盤即跳空大漲，盤中漲幅逾3%，一舉站上季線大關。

永豐金控董事會通過，現金股利全數以盈餘分配，每股配發現金股利0.91元、0.34元股票股利，超過上一年度每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，更超過法人原本估算的1.2元。

永豐金2024年稅後純益達222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為1.75元。股東權益報酬率（ROE）11.29%，2024 年資產報酬率（ROA）達0.76%，亦創下近十年來的新高。

永豐金今以22.75元開高，一度漲至23.1元，盤中漲幅逾3%；永豐金大漲外，即將與永豐金合併的京城銀（2809）盤中也上漲近2%，回到50元之上。

永豐金已經與京城銀雙雙於3月3日召開股東會，決議通過合併案，以每1股京城銀行普通股將換得26.75元現金與1.15股永豐金控普通股。京城銀行即將百分百併入永豐金，預計2026年第4季消滅、與永豐銀行二合一。

京城銀2024年淨收益為96.09億元，稅後損益50.24億元，每股稅後純益（EPS）4.52元，截至2024年底每股淨值為49.16元。

永豐金控 股利

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