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散戶看空比例創高 美股波段布局時點到

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

擔憂關稅戰衝擊美國總體經濟表現，美股跌破年線支撐，「AAII散戶投資人情緒指數」近期看空比例創波段新高。法人表示，就過去15年的回測數據顯示，當市場落入悲觀階段時進場布局美股，未來漲勢可期，建議可趁「別人恐懼」行情震盪時刻，善用定時定額、母子基金複合投資法，紀律投資克服恐懼與貪婪。

根據「AAII散戶投資人情緒指數」顯示，目前看空美股比例達6成，看多者僅2成，多空相減差距為歷年來之最，且就過去經驗顯示，看空比例減去看多數值若超過20，代表市場氣氛落入過度悲觀，股市有超賣之虞，意味底部或已形成。

據統計，包含今年在內，過去15年散戶「看空比例超過50%」且看空減去看多數值超過20的情境，共有7次，其中前6次在散戶看空達恐懼條件後，美股S&P 500指數不論是1個月、3個月、6個月及1年後平均報酬皆為正數，其中持有6個月後最佳報酬達35%、最差報酬-7%，持有1年最佳報酬近6成，最差近-6%。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，美國總統川普政策反覆與不確定性，易使金融市場波動度放大，目前各調查研究機構初步估計，關稅政策對美國GDP變動影響約莫在1%左右，且普遍評估影響範圍與期間均有限，以當前美國景氣仍相對穩健的環境下，預期還是能夠消化關稅衝擊，不至於讓美國經濟立即陷入衰退，且美國聯準會尚有降息籌碼來抵禦景氣下滑的風險。

蔡佩珊指出，著眼經濟維持擴張、AI產業蓬勃發展，逢低將增持基本面良好之個股，並配置科技成長股之外的多元投資主題，以降低政策不確定性風險。

散戶投資人 美國聯準會 美股

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