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替代役擴大召集 軍工股六檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
替代役備役已被政府納入民防系統，為因應非常事變或戰時支援需要，內政部、國防部日前修正相關辦法，必要時得酌增「演訓召集」的年限、次數與日數。圖為在桃園機場服役的替代役男。記者黃仲明／攝影
替代役備役已被政府納入民防系統，為因應非常事變或戰時支援需要，內政部、國防部日前修正相關辦法，必要時得酌增「演訓召集」的年限、次數與日數。圖為在桃園機場服役的替代役男。記者黃仲明／攝影

內政部和國防部近日修正替代役「演訓召集」相關辦法，放寬召集年限、次數、日數，且退役逾九年替代役也納入，軍工股上周已開始走強，24日更聞訊大漲，駐龍（4572）、晟田（4541）、千附精密（8383）、邑錡（7402）、寶一（8222）、龍德造船（6753）盤中都亮燈漲停，和成（1810）漲幅逾8%，豐達科（3004）、精剛（1584）、漢翔（2634）漲幅逾6%。

內政部與國防部三月十七日公告修正的「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，修正後新增為「必要時」由內政部得「視需要」酌增年限、次數、日數，並刪除全年總日數限制，對象也擴大到召集退役後九年以上至除役前的替代役備役役男。

內政部表示，「必要時」是指因應全球氣候異常、國際情勢緊張、天然災害、支援輔助軍事勤務等，「視需要」則指非常事變或暫時，由內政部與全民防衛動員體系會商，或由召集機關報請內政部核定。

軍工股上周已開始發動，今日更群起大漲，駐龍、晟田、千附精密、邑錡、寶一、龍德造船盤中都亮燈漲停，豐達科、精剛、漢翔漲幅逾6%，其中漢翔更衝進今日成交量第二名，累計波段漲幅達兩成，不過千附精密走勢更強，波段漲幅已達39%。

法人指出，為加強台美關係、增進投資，賴政府重申將把國防預算拉高至GDP的3%以上目標，預期隨國防預算逐年提高，將延續國防自主及國機、艦艇國造目標。無人機方面，預期台灣軍用商規無人機產能將自2024年年產1,000架，至2030年年產能1.5萬架以上，產值達250億元，複合年均成長率（CAGR）52%。

漢翔持續追趕勇鷹高教機交機進度，目前「只差2架」就可完成去年18架的交機目標，推估近期可全數達陣，預計至2026年交機66架；國防部也編列40.1億元維修保養預算，將挹注軍用維修業務營運表現。

漢翔也具備生產無人機的能力，漢翔董事長胡開宏表示，無人機是不對稱作戰最有效的武器，因成本小不會有人傷亡，加上AI應用，戰果會非常好，無人機已被各國視為「基本戰力」戰爭外的各種商業用途，台灣無人機便宜且功能好，漢翔接單很多。

另外，考量到美國航天軍工產業也會優先保護美國國內供應鏈，漢翔想要持續增加接單，已經準備前往美國設廠搶攻商機。

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