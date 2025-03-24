台股早盤漲逾百點 台積電開漲14元

台股24日開盤指數上漲139.28點，開盤指數為22,348.38點，最高來到22,380.73點。台積電（2330）開盤價986元，上漲14元。

群益投顧表示，指數反彈後再次回測短線支撐，目前短中期均線架構偏弱不變，市場觀望4月2日川普對等關稅，預期仍將持續震盪調整。盤面個股維持快速輪動，續依技術面短打操作因應。

操作題材可留意：亞馬遜開打價格戰，增添ASIC營運動能─外媒報導，亞馬遜AWS近期積極向雲端客戶推銷採用自研晶片Trainium伺服器的雲端服務，聲稱只要花輝達主流高階H100四分之一的價格，就能享有媲美H100的算力，預期將對競爭者帶來壓力，提高自研晶片比率，挹注ASIC營運動能增強。

上周五（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41.985.35點，上漲32.03點、漲幅0.08%；S&P 500指數上漲0.08%；那斯達克指數上漲0.52%；費半指數下跌0.94%。台積電ADR跌0.42%。

在台灣時間24日早上8時左右，標普500指數期貨上漲0.6%，該指數上周五早盤大跌，但最後小幅收漲；道瓊指數期貨今天盤中漲0.5%，那斯達克100期貨指數漲0.7%。

美股期貨指數在亞洲盤初時段上漲，美國總統川普上周五表示，他的對等關稅將有「彈性」，暗示下個月初實施的關稅措施可能有轉圜餘地，不過，他仍重申4月2日將推出對等關稅。

三大法人上周五集中市場合計賣超183.42億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超176.85億元，投信買超26.21億元，自營商（自行買賣）買賣超億元，自營商（避險）買賣超億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,558口至6,663口，其中，外資淨空單增加2,426口至35,588口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,296口至171口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,500點，週賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96下降至0.86。VIX指數上升0.28至19.57。外資台指期買權淨金額-0.14億元 ; 賣權淨金額2.46億元。整體選擇權籌碼面偏空。