快訊

川普不要賠錢貨！美國鐵路虧損有何解方？

黃仁勳沒說出口的夥伴 輝達隱藏版CPO鏈4家出列

永豐投顧：川普猛揮關稅大棒 市場變數多 選股轉向降低風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，美國總統川普聲言的「對等關稅」將在4月2日上路，上周又出現「骯髒15國」議題，市場認為台灣入列的機會頗大，本周面對關稅大棒，市場變數叢生。台股面對新一波關稅問題，且主流股退燒，風險升高，而大盤已經跌落年線之下，應保守看待。選股應轉向低風險個股，高殖利率題材則有下檔保護。

上周輝達召開GTC大會，會議的熱度不如過去熱絡，輝達的股價也沒有進展，截至3月20日，一周反倒下跌3%，這與年初以來輝達利多不漲的情況相同，顯示AI相關類股有進一步調整可能。

上周三台指期結算大跌，周四卻出現外資買超200多億，拉抬指數400多點的行情。事後看，由於市場悲觀，籌碼倒向空方，導致短線軋空，不過量價背離，幅度有限，不能搶進。

輝達 關稅

延伸閱讀

川普施壓FED該降息！網酸「邏輯死亡」：關稅害通膨怎麼降？

加拿大4月28日國會大選 對抗川普成選舉主軸

川普對等關稅彈性說 台股拚短線反彈…若站穩年線有利多頭

經濟日報社論／川普箭頭對準全球航運

相關新聞

AI戰局亂 如何調整投資策略？

首當其衝的就是之前一直被視為AI領頭羊的輝達（NVIDIA）股價率先大跌，以此為震央，幾大科技巨頭股價也都出現雙位數跌幅。

川普對等關稅彈性說 台股拚短線反彈…若站穩年線有利多頭

美國總統川普釋出對等關稅將有彈性說法，激勵股市多頭勢力反攻，美股三大指數上周五（21日）止跌回穩，台指期夜盤上下震盪近2...

五類題材股 打鎂光燈

台股指數上周挑戰年線失利，櫃買指數率先成功站穩年線之上，吸引資金進駐。法人指出，可留意非電族群及強勢的利基中小型股，包括...

留政鈺專欄／DRAM、能源、金融 有機可乘

上周全球關注兩件重點大事，首先是輝達GTC大會吸引2.5萬人到矽谷，期間超過1,000場演講、400多場現場展示，線上參...

一周盤前解析／高股息殖利率族 可留意

台股上周五（21日）在買盤承接無力下，終場下跌168點、以22,209點作收，再度跌破年線支撐區，市場人觀望心態濃厚。投...

大摩：面板價Q2看漲 友達評等「中立」

摩根士丹利（大摩）表示，面板產業受產能管控、中國以舊換新政策，及季節性備貨需求等多項利多帶動，將持續支撐電視與IT面板價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。