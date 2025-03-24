永豐投顧：川普猛揮關稅大棒 市場變數多 選股轉向降低風險

永豐投顧表示，美國總統川普聲言的「對等關稅」將在4月2日上路，上周又出現「骯髒15國」議題，市場認為台灣入列的機會頗大，本周面對關稅大棒，市場變數叢生。台股面對新一波關稅問題，且主流股退燒，風險升高，而大盤已經跌落年線之下，應保守看待。選股應轉向低風險個股，高殖利率題材則有下檔保護。

上周輝達召開GTC大會，會議的熱度不如過去熱絡，輝達的股價也沒有進展，截至3月20日，一周反倒下跌3%，這與年初以來輝達利多不漲的情況相同，顯示AI相關類股有進一步調整可能。

上周三台指期結算大跌，周四卻出現外資買超200多億，拉抬指數400多點的行情。事後看，由於市場悲觀，籌碼倒向空方，導致短線軋空，不過量價背離，幅度有限，不能搶進。