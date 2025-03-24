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經濟前景現雜音 安聯投信：台股維持大箱型格局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股近期走勢震盪。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股近期走勢震盪。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

安聯投信台股團隊表示，美國川普關稅政策反覆，以及市場對於相關政策不確定性可能對經濟前景所帶來的潛在影響，市場觀望氣氛濃厚，致使台股近期走勢震盪，維持大區間的整理格局。

在總經方面，安聯投信台股團隊表示，市場目光仍高度關注川普後續關稅政策，其中對於美國物價影響值得觀察，預期市場未來幾個月將依經濟數據及政策變化反覆震盪調整。展望後市，安聯投信台股團隊表示，考量市場氛圍轉趨保守，市場信心也面臨挑戰，進而牽動原本市場所能接受的評價面，現階段只能等待川普政策利空鈍化，預期台股短線難脫弱勢格局。題材上，安聯投信台股團隊表示，GTC大會加持力道逐漸發酵，AI相關、機器人、汽車自駕、無人機等主題仍受到部分資金的青睞，不過類股輪動快，加上市場信心保守，3月整體大方向仍不脫盤整的大箱型格局。

策略上，安聯投信台股團隊表示，考量企業獲利持續成長等基本面大方向仍未出現扭轉，現階段市場仍主要是受氣氛影響，對後市持續謹慎觀察，建議在盤勢反覆消化雜音、擔憂與評價面的修正壓力仍需要一段時間的情況下，檢視基本面、弱留強仍是應對關鍵。

其中，電子類股維持高速成長，科技布局不可少，而非電子股整體呈現衰退，但仍有部分公司值得留意；而對於現階段定期定額台股基金投資人，仍可持續累積部位，長線投資者亦藉機分批布局累積未來收穫機會。

台股 川普

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