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五類題材股 打鎂光燈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股指數上周挑戰年線失利，櫃買指數率先成功站穩年線之上，吸引資金進駐。法人指出，可留意非電族群及強勢的利基中小型股，包括矽光子、記憶體、電池備援電力模組（BBU）、軍工航太及人工智慧（AI）硬體等五大題材股。

台積電上周除息雖一日完成填息，但無法重回千金股俱樂部，加上投資圈認為輝達GTC大會並未帶來驚喜，大型電子權值股承壓，資金轉向中小型股。櫃買指數上周上漲1.5%，打敗大盤的1.1%漲幅，且櫃買市場日均成交金額仍逆勢成長5%到1,093億元，與集中市場上周的日均量銳減18.2%形成強烈對比。

從上周五（21日）類股占大盤的成交比重來看，上市電子股占大盤成交比重下滑，上櫃電子股占大盤成交比重則上揚，尤其以上櫃通信網路股的成交比重增加最快，從前一日的12.3%激增至28%。上櫃網通股類股單日上揚1.8%，領漲電子股類股指數，更擊敗櫃買指數0.2%的跌幅。

法人指出，短期來看，資金流向矽光子、記憶體、BBU、連接器、軍工航太等利基題材。另外，金融股現金股利殖利率較高，也吸引資金流入，上市金融股占大盤成交比重快速上揚。

另外，輝達GTC大會雖未激勵台股供應鏈股價上揚，但法人持續看多AI相關、機器人、汽車自駕、無人機等題材。市場預期GB300下半年有望放量成長，將帶動相關族群熱度升溫。不過，近期類股輪動速度提高，投資人最好謹慎操作為宜。

台股指數 櫃買指數 電子股

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