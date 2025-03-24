川普對等關稅彈性說 台股拚短線反彈…若站穩年線有利多頭

美國總統川普釋出對等關稅將有彈性說法，激勵股市多頭勢力反攻，美股三大指數上周五（21日）止跌回穩，台指期夜盤上下震盪近200點，多頭略占上風，有利台股短線反彈。法人認為，台股短期若站穩年線，有利多頭攻勢。

集中市場加權指數上周雖然仍守在22,000點之上，卻無法成功攻克年線。法人指出，年線、現約22,304點，仍是本周多空勢力交戰灘頭堡。台股上周多次挑戰年線，但都無法站穩，且上周日均量比前一周大幅縮減18.2%至3,043億元，如果扣除上周五富時指數調整帶來的爆量，日均量更將跌破3,000億元。所幸大盤周線漲1.1%，終結連三黑，有利短線反彈走勢，但價量仍需配合。

台股上周無法順利收復年線，主因時間距離川普4月2日實施對等關稅愈來愈近，全球投資圈高度戒備，不確定性讓多方不敢貿然前進，不過，川普美東時間21日表示將彈性調整4月初實施的新一輪關稅，美股出現戲劇性走勢，台指期夜盤應聲轉強，當日高低點數相差195點，小漲20點，收在22,201點。

美股三大指數21日從盤下轉漲，單日漲幅介於0.08%到0.5%之間，只有費城半導體指數仍跌0.9%；科技股指標股中，輝達跌0.7%，而台積電ADR雖跌0.4%，但周線漲1.5%，終止周線連七跌。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧總經理范振鴻看法，美國關稅政策效應開始浮現，美國經濟數據趨弱，將影響美股及台股動能。台股短期內仍將區間震盪，區間可能落在22,000至26,000點，後續仍須繼續觀察川普關稅政策、美國經濟數據、外資動向等。

在美國經濟數據方面，本周將公布的數據包括美國第4季國內生產毛額（GDP）終值、3月密西根大學消費者信心指數終值、2月核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單、新屋銷售等。其中，以PCE最值得注意，是美國聯準會（Fed）密切觀察的通貨膨脹參考數據，將影響Fed降息速度，進而影響美股及台股動能。