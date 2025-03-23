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因應戰時…替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

一周盤前解析／高股息殖利率族 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（21日）在買盤承接無力下，終場下跌168點、以22,209點作收，再度跌破年線支撐區，市場人觀望心態濃厚。投顧法人建議，短期操作不宜躁進，可伺機布局高股息殖利率、績優AI概念股。

台新投顧協理范婉瑜表示，隨著4月的逼近，美國總統川普關稅調整受矚目，全球尚處於關稅戰陰霾，後勢市場氣氛仍保守，建議短期操作不宜躁進，逢反彈續汰弱留強，可著眼軍工、光通訊、成衣製鞋、高股息殖利率的個股。

統一投顧協理黃晏平認為，川普提出「骯髒15國」台灣也上榜，美國對等關稅即將於4月2日宣布，關稅對經濟的影響程度，不確定性未除，加上清明連假在即，因此，操作上維持建議低接不追高，嚴控持股率，布局以基本面佳的AI概念股、工業電腦、散裝及航空、不鏽鋼、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓表示，近期輝達GB系列伺服器開始順利放量，AI相關營收將逐月往上提升，另外，任天堂新機Switch 2將在4月2日舉行發表會，概念股可伺機布局，整體來說，近期盤勢區間震盪，選股以低基期個股為主，不追高，績優強勢股等待拉回再布局。

布局 關稅 高股息

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