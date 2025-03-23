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留政鈺專欄／DRAM、能源、金融 有機可乘

經濟日報／ 留政鈺
DRAM。 路透
DRAM。 路透

上周全球關注兩件重點大事，首先是輝達GTC大會吸引2.5萬人到矽谷，期間超過1,000場演講、400多場現場展示，線上參展人數達30萬人。2025年GTC大會從去年的「AI界的胡士托音樂節（Woodstock of AI）」變成「AI界超級盃（Super Bowl）」。

黃仁勳這次演講如預期在下半年推出Blackwell Ultra，算力達30 PFLOPS（每秒浮點運算次數），較前一代Blackwell算力超過1.5倍，2026年下一代GPU「Rubin」、2027年「Rubin Ultra」，甚至2028年「Feynman」架構也提前曝光，輝達GPU產品推出速度讓人驚艷。

由於輝達對算力持續追求提升，算力性價比也持續刺激人工智慧（AI）需求的提升，在四大雲端服務業者（CSP）資本支出推升下，2025年AI晶片仍供不應求。惟2026年，輝達客戶需要找到AI商業模式，才能維持高昂的資本支出和加速的硬體升級。

其次，是上周的FOMC會議，聯邦基金利率政策區間維持在4.25~4.50%，決議放緩縮表計畫，每月縮表規模由250億美元減少至50億美元，12位具有投票權的聯準會官員皆支持本次利率決策，但一位官員對縮表計畫持反對意見。

雖然此次點陣圖中位數顯示今年降息2碼，惟此次有八位委員投票年內降息次數小於二次，較12月四位委員增加，贊成降息三次僅有二位委員，較12月五位委員減少，顯示委員擔憂關稅衝擊的不確定性。

此次聯準會也下修年內美國經濟展望，2025年GDP由2.1%下修至1.7%，失業率由4.3%升至4.4%，PCE通膨由2.5%上升至2.7%，核心PCE通膨由2.5%上升至2.8%。

主席鮑爾於會議記者會表示，雖然外界對於美國經濟衰退的擔憂增加，釋出對美國經濟陷入衰退可能性不高，給市場注入強心針，美股出現近期難得的FOMC會後上漲行情。

台股部分，時間逼近年報最後公布日，預估台股去年第4季獲利有機會表現略優於第3季的1.06兆元，2024年全年獲利挑戰4兆元以上。截至最新統計，已經公布現金股利公司達1,600家，殖利率5%以上有288家，值得留意。

台股3月月線是否收紅？指標將以台積電為觀察。首先，美股資金在聯準會會議後轉向科技股，機構法人對年內美國經濟衰退擔憂降低，外資期貨結算後未平倉空單降至3.3萬口，並出現科技股回補行情。

其次，台積電本益比降至16倍以下，長線投資價值浮現，加上台積電跌破年線（970元）出現止跌，有機會出現收斂3月台股跌幅。

選股方向，俄烏和談協議持續進行，美國鋼鋁關稅已開徵，全球鋼鐵景氣出現落底回溫，中鋼4月盤價如預期以平高盤開出，後續中鋼（2002）、中鴻、大成鋼和新光鋼等可以持續留意。

Nand Flash五大廠進入減產，DRAM大廠也將進行減產，反應出現貨報價止跌回穩，近期公布合約價有機會落底，包括群聯、南亞科、華邦電股價回檔有短線操作機會。

台電4月將召開電價審議會，可能針對電價進行調漲，富威電力、泓德能源可以留意。至於高現金股利，則以長榮、陽明和金融股為觀盤重點。

技術面來看，台股在跌破年線22,305點後，短線指數重回10日線22,174點之上，惟成交量萎縮至3,000億元之下。未來觀察10日線是否有機會向上轉折至年線之上，加上下周MACD有機會由負轉正，台股有機會出現年線附近整理的反彈行情，惟反彈需是否站上月線22,809點反壓為觀盤重點。

（作者是第一金投顧協理）

台股 美國經濟

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