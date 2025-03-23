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大摩：面板價Q2看漲 友達評等「中立」

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）表示，面板產業受產能管控、中國以舊換新政策，及季節性備貨需求等多項利多帶動，將持續支撐電視與IT面板價格在第2季上漲。

大摩在台灣面板廠中主要較看好群創（3481），維持「買進」評級，目標價19元，而友達則給予「中立」，目標價15元。

大摩指出，主流32吋、43吋、55吋、65吋與75吋電視面板價格在3月整體平均月增1%。其中主要是由於面板廠商的供應端管控、中國以舊換新政策帶動的穩健電視需求，以及季節性的備貨動能，預期這波價格上漲將可延續至第2季初。以季度平均來看，預期將季增約1%。

另外，在IT面板方面，大摩表示，顯示器面板價格3月呈現小幅增長，月增0.3%，而筆電面板價格則持平。主要可能反映來自電視面板市場的溢出效應，展望第2季，大筆電與顯示器面板每月都將有溫和的漲幅。以季度平均來看，預期IT面板價格在將季增約1%，相較於第一季持平。

而在折疊手機面板部分，大摩說，根據資料顯示，2024年全球折疊顯示面板出貨量僅年增3%，達到2,250萬台，過去幾年相比成長明顯放緩，在初期階段，折疊手機曾在市場上引起轟動，然而，高昂的成本與產品缺乏差異化，加上整體宏觀環境不甚樂觀，可能是導致成長放緩的主因。

展望2025年，預期全球折疊智慧手機面板出貨量將年增約10%。

在台股面板雙雄中，大摩較看好群創，基於2025年獲利預估，給予群創0.7倍股價淨值比；至於友達，大摩依據2025年獲利預估，也給予0.7倍股價淨值比。主要是因為群創的估值較便宜，而且群創對標準電視面板的曝險程度更高。

大摩 群創 電視面板

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