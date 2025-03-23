就市論勢／鋼鐵、塑化、軍工 搶鏡

盤勢分析

聯準會（Fed）宣布基準利率4.25%至4.5%不變，預估今年降息二次，與去年底預期相同，聲明增添「經濟前景的不確定性增加」，最大利多應該是宣布4月開始減緩縮表速度，公債每月贖回上限從250億美元降至50億美元，雖然因關稅憂慮不能持續降息，但聯準會藉此向市場釋出維持寬鬆鴿派政策立場。

經濟成長放緩和通膨上升預測一定程度相互抵消，今年降息預測維持二次，目前傾向5月7日FOMC會議利率不變，6月18日FOMC會議降息1碼。不過，美國總統川普顯然不滿意，他直接在社群媒體表達關稅逐漸開始影響經濟，Fed最好要降息「要做對的事」。

市場目前最熱議題是4月2日是否為關稅大戰攻擊發起日（D-DAY），或是被看破手腳的談判手段。目前各國陸續「盤點備戰」，對等關稅威力難以評估，美國財長貝森特把對美貿易量大於15％者稱「骯髒15國」，進口關稅勢必下降。股市不怕利空，而是對「政策不確定性」的風險意識提高。

投資建議

全球關注美國經濟衰退議題，但若從「連續二季經濟負成長」定義來看，動態的股市變化是等不到實際數據看到衰退，股市會提前一至二季反映。

密西根大學公布3月消費者信心指數為57.9，遠低於經濟學家預期的63，許多重量級企業第1季獲利呈現衰退跡象。

「關稅不確定性」變成台股內需產業的相對利多，因為買房子不用關稅，上周因央行沒有持續緊縮房市政策，營建股出現反彈；多數傳統股也有季底作帳的空間。鋼鐵塑化有俄烏戰後重建題材，軍工則是全球國防預算提高的受惠概念。科技產業聚焦在網通、AI資安、AI機器人、BBU等非外資概念股。